Грузія: силовики застосували водомет проти мітингувальників, Зурабішвілі підтримала протест

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала учасників мітингу біля парламенту та закликала уряд відмовитися від ухвалення закону про «іноагентів», пише видання SOVA.



Зурабішвілі пообіцяла застосувати вето.



Вона наголосила, що майбутнє Грузії в Європі, а всі, хто віддаляє країну від цього, – порушують Конституцію.



«Звертаюся до вас, хто стоїть цього вечора на проспекті Руставелі, як я неодноразово стояла. Сьогодні ви представляєте вільну Грузію. Грузію, яка бачить своє майбутнє в Європі та нікому не дозволить відібрати це майбутнє. Цей законопроєкт, який нікому не був потрібен, який не виник нізвідки, якщо не під диктовку Москви, цей закон треба скасувати. Я застосую щодо нього вето. Усі, хто сьогодні підтримує цей закон, всі, хто сьогодні проголосував за нього, порушують Конституцію, всі вони віддаляють нас від Європи», – заявила грузинська президентка.





Ситуація у Тбілісі залишається напруженою. Увечері 7 березня поліція застосувала силу та спецзасоби проти учасників мітингу, які протестували через ухвалення парламентом у першому читанні законопроєкту про «іноагентів». Як повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, проти мітингувальників силовики застосували водомет та перцевий газ.

Ухвалення законопроекту підтримує правляча партія «Грузинська мрія», заявляючи, що він спрямований виключно на досягнення прозорості фінансування НУО та ЗМІ.

Посольство США у Тбілісі назвало ухвалення законопроєкту в першому читанні, а також застосування сили проти демонстрантів «чорним днем для грузинської демократії».