Протест у Грузії: силовики розігнали мітингувальників

У Тбілісі спецназ повністю зайняв територію біля парламенту Грузії. Силовики розігнали громадян, які перебували перед будівлею парламенту, використовуючи водомет і сльозогінний газ, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода з посиланням на «ІнтерпресНьюс».



Спецназівці закликали громадян, що зібралися біля парламенту, розійтися і попереджали, що в іншому випадку проти них будуть застосовані передбачені законом заходи.



Учасників протесту біля парламенту кілька разів розганяли за допомогою водометів і перцевого спрею, але щоразу протестувальники поверталися до будівлі парламенту.

Читайте також - Грузія: силовики застосували водомет проти мітингувальників, Зурабішвілі підтримала протест

Ситуація у Тбілісі залишається напруженою. Увечері 7 березня поліція застосувала силу та спецзасоби проти учасників мітингу, які протестували через ухвалення парламентом у першому читанні законопроєкту про «іноагентів». Як повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, проти мітингувальників силовики застосували водомет та перцевий газ.

Ухвалення законопроекту підтримує правляча партія «Грузинська мрія», заявляючи, що він спрямований виключно на досягнення прозорості фінансування НУО та ЗМІ.

Посольство США у Тбілісі назвало ухвалення законопроєкту в першому читанні, а також застосування сили проти демонстрантів «чорним днем для грузинської демократії».