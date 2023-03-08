МЗС України висловило солідарність із протестувальниками в Тбілісі

Міністерство закордонних справ України «уважно слідкує за подіями в Тбілісі», де пройшли протести проти ухвалення так званого «закону про іноагентів» – про це заявила пресслужба відомства 8 березня.

«Як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, Грузія має неухильно ґарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест», – йдеться в повідомленні.

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Відомство також «взяло до уваги» намір президентки Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати закон і підтримало позицію ЄС, за якою проєкт закону в поточній редакції суперечить європейським цінностям.

«Висловлюємо солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії», – додає міністерство.

У Тбілісі 7 березня відбулися масові протести грузинської опозиції проти ухвалення законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», який також називають «законом про іноагентів». Парламент Грузії, де більшість має фракція «Грузинська мрія», 7 березня ухвалив цей документ у першому читанні.