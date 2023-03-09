«Ми не відступимо. Для нас демократія – це дуже важливо» – Лаша Тугуші про протести в Грузії

9 березня у столиці Грузії Тбілісі знову планують зібратися на акцію протесту. Попри рішення правлячої партії «Грузинська мрія» відкликати законопроєкт про «іногентів», затверджений парламентом у першому читанні, що і став причиною масштабних протестів у цій країні. Як заявив член партії «Гірчі – Більше свободи» Цотне Коберідзе, протести триватимуть, доки Грузія не візьме «гарантований прозахідний курс», інформує видання Sova.

Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт «про іноагентів», а також негайного звільнення всіх затриманих протестувальників.

Чим можуть закінчитися протести? Навіщо грузинській владі буквально копіювати російський закон про «іноагентів» і ухвалювати його в Грузії?

Про це та інше розповів в ефірі програми Радо Свобода «Свобода Live» Лаша Тугуші, представник Грузинської національної платформи.

Власта Лазур (переклад): Для початку поясніть нам, навіщо грузинській владі довелося буквально копіювати російський закон про «іноагентів» і ухвалювати його в Грузії? Навіщо, яка мотивація, звідки «ростуть ноги» такого рішення?

– Переклад. Звідки «ростуть ноги»? Як пояснюють, це для того, щоб люди знали, звідки гроші у громадянського суспільства і в медіа, якщо ці гроші стосуються іноземних грантів і так далі.

Але я думаю, що тут є також «руки», не тільки «ноги», а й «руки». Це те, що так званий законопроєкт, два законопроєкти починаються так, що це законопроєкт про «іноагентів», «агентів іноземного впливу». Тобто це, як ми іноді говорили, закон про шпигунів, яких треба викривати. Це є для нас справжньою ціллю, а не те, щоб нібито була прозорість.

Тому що наше законодавство щодо прозорості медіа, особливо щодо громадських організацій, надвисокого стандарту. Ніколи ні у кого не виникало жодних претензій, що наше законодавство треба переробити чи зробити фінанси більш прозорими. Тобто у нас надвисокий стандарт. І ось раптом таке лихо звалилося на голову. І, як сказала американська посол, це чорний день для грузинської демократії.

– Чи ми можемо зробити такі попередні висновки, що грузинська влада відмовляється від курсу в ЄС і НАТО? І чи говорять вони щось щодо цього? Чи не відмовляються, а при цьому ухвалюють подібні закони?

– Формально вони говорять про те, що вони притримуються цього курсу. Вони перерахували і постійно про це говорять, що скільки вони зробили для того, щоб ми зблизилися з ЄС і НАТО. Вони говорять про те, що було. Але, звісно, там можна сперечатися. Але те, що вони зараз коять, коли всі...

Я не знаю, чи перерахувати, чи не треба цього робити. Тому що безпрецедентно, коли всі посли, і комісари Європарламенту, і конгресмени, і Держдепартамент, і ОБСЄ, і НАТО – всі говорять, що якщо ухвалять цей законопроєкт, це підірве наші відносини і наші сподівання, наш рух в західному напрямку, у відносинах з ЄС, з НАТО і так далі. Але вони вперто говорять, що це дилема, яка не має ніякого серйозного підґрунтя. Це, як у якомусь жахливому сні, коли абсолютно незрозуміло, нелогічно це все.

Звісно, є багато інсинуацій, чому це робиться. Але те, що... дуже серйозний і дуже реальний, і те, що люди протестують, і те, що, незважаючи на те, що вчора (7 березня – ред.) застосували перцевий газ, водомети і так далі, було дуже багато людей, але сьогодні їх набагато більше. І якщо вони так само продовжать, буде ще більше людей. Я не знаю, напевне, половина Грузії збереться навколо парламенту.

Я був там. Я повернувся звідти, щоб вийти до вас в етер. Те, що відбувається, то це те, що відбувається. Ми не відступимо. Тому що для нас демократія – це дуже важливо.

– А чим можуть закінчитися ці протести? Що протестувальники вимагають? Відмову від цих законів? Чи вимагають вже більш якихось глобальних змін? Тому що мій колега, який зараз там теж перебуває, говорить про те, що, можливо, вже вимоги протестувальників полягають у тому, щоб змінювати владу у Грузії. Що ви думаєте щодо цього?

– Звісно, в першу чергу грузини вимагають, щоб парламент відкликав ці законопроєкти. До речі, один ухвалили, а інший ніби не хочуть розглядати. Тому що ви ж бачите, скільки людей. Якщо вони наразі розпочнуть дискусії в парламенті, я не знаю, що там буде.

Ми знаємо російський досвід. Це катастрофа! Це жах для будь-якої демократії!

Тому вони відразу відправили обидва, так званий «американський» варіант, який, до речі, у нас про це наразі почали говорити, коли перепровірили, що переклад «не зовсім» точний, тому що там дуже багато важливих речей змінено. Тобто коли говорять, «американський» законопроєкт, я думаю, що це фальсифікація, це не «американський». Навіть якби був би «американський», все рівно це абсолютно не підходить Грузії. Тому що взяти і щось переставити в системній реформі – це несерйозно абсолютно. Це в Америці, можливо, для них добре працює. Але для Грузії абсолютно неприйнятно таке, коли ми в транзиті до демократичних реформ і так далі. Для нас це не є позитивним моментом.

Тепер я все-таки хочу сказати, по-перше, що цей закон назвемо російським варіантом, який має перспективи динаміки і так далі, розвитку в найгіршому напрямку. Ми знаємо російський досвід. Це катастрофа! Це жах для будь-якої демократії!

Люди поступово довідуються про це. Тому що це, як з неба, звалилося на нашу голову. У нас було і так багато проблем, а ще цього не вистачало. Ми думаємо, що для нас найважливіший момент зараз отримання статусу кандидата. Це екзистенційне питання. Це не просто таке питання, що важливо чи неважливо, це екзистенційне питання. Тому що ми знаємо, що Україна виграє цю війну, буде «залізна завіса», і Грузія повинна бути там, де і Україна буде, і Молдова, буде, і буде весь цивілізований світ.

Виникає питання влади, яка допустила подібне, яка допустила стільки питань стосовно можливостей в розумінні демократії в Грузії. Ми знаємо, що більше 80% наших громадян хочуть в Європу

Ми не хочемо залишатися сірою зоною чи під якимось впливом такого монстра, як Росія, чи лишитися за межею незрозуміло де. Це величезні ризики для маленької країни, яка не може серйозно протистояти. Тому що нас мало, у нас не така сильна армія і так далі. Я не буду про це довго розповідати. І для нас надважливо отримати цей статус і розвиватися далі.

Звісно, виникає питання влади, яка допустила подібне, яка допустила стільки питань стосовно можливостей в розумінні демократії в Грузії. Ми знаємо, що більше 80% наших громадян хочуть в Європу, ми готові, наші люди вимагають іншого, очікують на інше. І ось раптом якийсь, у нас називають, «конституційний переворот» і так далі. Дуже багато хто думає про це. З одного боку, бракує повітря. Бракує повітря, коли влада таке коїть. З іншого боку, присутня і велика обережність в тому сенсі, що наразі ми не знаємо, як розвиватимуться ось ці процеси.

Вранці 9 березня правляча партія «Грузинська мрія» та рух «Сила народу» оголосили про відкликання законопроєкту про «іногентів», затверджений парламентом у першому читанні, що став причиною масштабної акції протесту у Тбілісі. У представництві ЄС у Грузії заявили, що вітають це рішення.

Згодом один із лідерів правлячої партії «Грузинська мрія» Мамука Мдинарадзе пояснив, як влада планує відкликати законопроєкти про «іноагентів». За його словами, законопроєкт «Про реєстрацію іноземних агентів» вже відкликаний. Щодо затвердженого у першому читанні законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», згідно з процедурою, документ буде знову винесений на голосування. У другому читанні правляча партія планує провалити голосування, тим самим заблокувати законопроєкт. Крім того, Мдинарадзе повідомив, що спікер парламенту вже відкликав обидва законопроєкти з Венеційської комісії.

7-8 березня демонстранти проводили багатотисячні мітинги біля будівлі парламенту. Поліція застосовувала проти учасників акції сльозогінний газ та водомети, демонстранти кидали каміння, підпалювали баки для сміття, будували барикади. Повідомлялося про постраждалих. За даними МВС Грузії, 7-8 березня на акціях затримали 134 особи.

Представники грузинської опозиції, громадські активісти та журналісти, країни ЄС і США вважають, що влада Грузії хоче перейняти російський досвід боротьби з «іноагентами» і створити в країні репресивний механізм. Кремль заявив, що немає жодного стосунку до грузинського законопроєкту про «іноагентів».

У Брюсселі заявили, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз, з нормами та цінностями ЄС.