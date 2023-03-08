Зеленський підтримав протестувальників у Грузії і подякував за українські прапори і гімн

Президент України Володимир Зеленський підтримав протестувальників у Грузії, які другий день поспіль виступають проти суперечливого законопроєкту про «іноземних агентів».

«Я хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 8 березня.

«Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху. Ми хочемо бути у Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була у Євросоюзі, і я впевнений – буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений – буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи», – наголосив голова держави.

7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про «іноагентів», подібний до російського законодавства, спрямованого на обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а потім активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 людей.

Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів «до перемоги». Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.

8 березня у Тбілісі під парламентом зібрався новий великий мітинг. Його учасники вирішили взяти будівлю парламенту «в облогу», у відповідь правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ.