Мітингувальники в Тбілісі вирішили почати «облогу парламенту»

Учасники мітингу в Тбілісі проти так званого закону про іноземних агентів ухвалили рішення розпочати «облогу парламенту» Грузії. За пропозицію одного лідерів опозиції Георгія Вашадзе учасники акції голосували піднятими руками, пише телеграм-канал «Новини-Грузія».

«Ми пропонуємо такий крок: мирно і спокійно з обох боків оточити парламент... Давайте зробимо це мирним шляхом. Ми закликаємо поліцію не протистояти мирним протестувальникам», – заявив Вашадзе.

Крім того, учасники акції планують завадити проведенню завтрашньої сесії парламенту.

Раніше учасники мітингу висунули дві вимоги. По-перше, вони вимагають відкликати з парламенту законопроєкт, ухвалений напередодні у першому читанні. По-друге, відпустити затриманих на мітингу 7 березня. На виконання своїх вимог вони давали владі одну годину.

По завершенні цього терміну, як повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», мітингувальники спробували демонтувати металеві загородження, встановлені біля парламенту Грузії. Правоохоронці, які перебувають у дворі законодавчого органу, використовують проти демонстрантів водомети і сльозогінний газ.

Як пише «ІнтерпресНьюс», учасники акції також розбили вікна у будівлі парламенту, кидаючи каміння й різні предмети у вікна законодавчого органу.

Раніше МВС Грузії поширило заяву, в якій закликало демонстрантів не перевищувати норм, встановлених законом. В іншому випадку, заявили у відомстві, ці дії буде припинено.

Георгій Вашадзе закликав громадян до спокою.

За оцінками видання Paper Kartuli, в акції протесту беруть участь щонайменше десять тисяч людей.

7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість фінансування зовнішнього впливу», який також називають «законом про іноагентів». Зі 150 депутатів 76 проголосували за ухвалення закону, 13 – проти, ще 61 не голосував. Законопроєкт зобов’язує всіх юридичних і фізичних осіб, які отримують фінансування з-за кордону, реєструватися у спеціальному реєстрі. А якщо цього не зробити, то порушникам загрожує великий штраф або тюремне ув’язнення строком на п’ять років.

Опозиція вважає, що закон має на меті придушення інакодумства та громадянської активності, як це сталося в Росії. Також вони стверджують, що ухвалення такого закону становить загрозу для демократії і перешкоджатиме інтеграції Грузії до Європи.

Увечері 7 березня кілька тисяч протестувальників проти ухвалення цього закону вийшли до будівлі парламенту в Тбілісі, дехто з них спробував до нього прорватися. Поліція розганяла демонстрантів водометами, 66 людей затримали.

Більшості затриманих загрожує штраф чи адміністративний арешт. Але влада не виключає і порушення кримінальних справ: коментуючи те, що сталося в ніч на середу, голова владної в Грузії партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе попередив, що всі хто «порушив або порушить закон, понесуть суворе покарання».

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі спробував заспокоїти громадськість обіцянкою надіслати закон, ухвалений у першому читанні, для експертизи до Венеціанської комісії Ради Європи. За словами Папуашвілі, закон буде остаточно ухвалений у другому і третьому читаннях лише з урахуванням висновку Венеціанської комісії.