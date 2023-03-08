У Тбілісі знову відбувається акція протесту, центральний проспект Руставелі перекритий

Поблизу будівлі парламенту Грузії другий день поспіль збираються противники законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», затвердженого напередодні в першому читанні. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Эхо Кавказа».

7 березня МВС використало проти демонстрантів спецзасоби, в тому числі водомети і сльозогінний газ, заявивши про насильницький характер акції.

На відміну від учорашнього дня, коли багато учасників зібралися біля парламенту стихійно, у відповідь на дії парламенту, 8 березня на акцію організовано прийшли кілька колон. Серед присутніх – учасниці Жіночого маршу, які влаштували ходу від площі Першої республіки. Також окремою колоною прийшли студенти під гаслом «Ні російському закону», пише агентство «Новини-Грузія».

Зібратися біля будівлі парламенту закликали своїх прихильників і лідери опозиційних партій.

Центральний проспект Руставелі перекритий, територія перед парламентом повністю заповнена людьми. Агентство IPN повідомило, що співробітники поліції підходять до окремих учасників акції та без пояснень вимагають відкривати сумки для огляду. За даними телеканалу «Пірвелі», станція метро «Площа Свободи» не може впоратися з потоком людей, які йдуть на акцію.

Видання Paper Kartuli повідомляє, що соціальний простір AntiZona пропонує укриття мітингувальникам, де можна зігрітися, випити гарячого чаю чи кави, промити очі та обробити шкіру.

Проєкт «Моє місто мене вбиває» поширив памʼятку для учасників акції, радячи брати з собою маски, вушні затички, засоби для надання першої допомоги і в жодному разі не приносити заборонені предмети чи речовини на мирну акцію.

Ухвалення законопроєкту про «іноагентів» напередодні спровокувало заворушення біля будівлі парламенту. Поліція затримала понад 60 людей, є постраждалі серед силовиків та учасників акції.