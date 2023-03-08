Поліція розігнала учасників мітингу перед парламентом Грузії

Співробітники Міністерства внутрішніх справ Грузії 8 березня розігнали учасників мітингу перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі в Тбілісі.

Площу перед законодавчим органом зараз повністю звільнено від демонстрантів, які виступають проти законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», так званого закону про іноземних агентів, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

За даними ЗМІ, поліцейські відтіснили учасників акції від усіх входів до будівлі парламенту.

Проти учасників акції використали водомети, сльозогінний газ й інші спецзасоби.

Раніше учасники мітингу в Тбілісі ухвалили рішення розпочати «облогу парламенту» Грузії. За пропозицію одного лідерів опозиції Георгія Вашадзе учасники акції голосували піднятими руками, пише телеграм-канал «Новини-Грузія».

«Ми пропонуємо такий крок: мирно і спокійно з обох боків оточити парламент... Давайте зробимо це мирним шляхом. Ми закликаємо поліцію не протистояти мирним протестувальникам», – заявив Вашадзе. Крім того, учасники акції планували завадити проведенню завтрашньої сесії парламенту.

Водночас мітингувальники розбили вікна у будівлі парламенту Грузії. Демонстранти кидали каміння і різні предмети у вікна законодавчого органу.

7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість фінансування зовнішнього впливу», який також називають «законом про іноагентів». Законопроєкт зобов’язує всіх юридичних і фізичних осіб, які отримують фінансування з-за кордону, реєструватися у спеціальному реєстрі. А якщо цього не зробити, то порушникам загрожує великий штраф або тюремне ув’язнення строком на п’ять років.

Опозиція вважає, що закон має на меті придушення інакодумства та громадянської активності, як це сталося в Росії. Також вони стверджують, що ухвалення такого закону становить загрозу для демократії і перешкоджатиме інтеграції Грузії до Європи.

Увечері 7 березня кілька тисяч протестувальників проти ухвалення цього закону вийшли до будівлі парламенту в Тбілісі, дехто з них спробував до нього прорватися. Поліція розганяла демонстрантів водометами, 66 людей затримали.