Грузія: владна партія після акцій протесту відкликала з парламенту законопроєкт про «іноагентів»

Влада задовольнила вимогу демонстрантів, які 7-8 березня проводили багатотисячні мітинги біля будівлі парламенту Грузії і оголосила про відкликання з парламенту законопроєкту про «іноагентів», який був ухвалений у першому читанні.

«Ми бачимо, що ухвалений законопроєкт викликав розбіжності у суспільстві. «Машина брехні» змогла подати законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину населення. На законопроєкт був наклеєний хибний ярлик «російського закону», а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу», – йдеться у заяві правлячої партії «Грузинська мрія» та руху «Сила народу».

Політики, говорячи про протести, у заяві вказують, що «радикальним силам вдалося залучити частину молоді до протиправної діяльності».

«Дякуємо героям – співробітникам правоохоронних органів, які терпляче та за найвищими стандартами відреагували на насильство. Ми повинні уважно ставитися до миру, спокою та економічного розвитку в нашій країні, а також до просування Грузії шляхом європейської інтеграції. Тому необхідно витрачати енергію всіх наших співгромадян не так на протистояння, але в розвиток країни у правильному напрямі. Зважаючи на все вищевикладене, ми, як влада, відповідальна перед кожним членом суспільства, ухвалили рішення беззастережно, без застережень відкликати підтриманий нами законопроєкт», – йдеться у заяві правлячої партії та «Сили народу».

За останні дні силовики у Грузії застосовували проти учасників протесту проти закону «про іноагентів» сльозогінний газ та водомети, були затримані десятки людей. Демонстранти кидали каміння, підпалювали баки для сміття, будували барикади під будівлею парламенту. Учасники мітингу в Тбілісі заявляли про «облогу парламенту» Грузії, поки не буде скасоване рішення грузинських законодавців. Протести тривали і цієї ночі у центрі Тбілісі.

7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість фінансування зовнішнього впливу», який також називають «законом про іноагентів». Законопроєкт зобов’язує всіх юридичних і фізичних осіб, які отримують фінансування з-за кордону, реєструватися у спеціальному реєстрі. А якщо цього не зробити, то порушникам загрожує великий штраф або тюремне ув’язнення строком на п’ять років.

Опозиція вважає, що закон має на меті придушення інакодумства та громадянської активності, як це сталося в Росії. Також вони стверджують, що ухвалення такого закону становить загрозу для демократії і перешкоджатиме інтеграції Грузії до Європи.

Наразі відомо, що законопроєкти «Про прозорість іноземного впливу» та «Про реєстрацію іноземних агентів» було відправлено на аналіз до Венеційської комісії, і вона їх вже отримала. Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі попросив комісію вивчити законопроєкти, повідомили у відомстві.