ЄС вітає відкликання законопроєкту про «іноагентів» у Грузії

У представництві ЄС у Грузії заявили, що вітають рішення правлячої партії «Грузинська мрія» відкликати законопроєкт про «іногентів», затверджений парламентом у першому читанні, що став причиною масштабної акції протесту у Тбілісі.

«Ми вітаємо заяву правлячої партії щодо відкликання законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу». Ми закликаємо всіх політичних лідерів Грузії відновити проєвропейські реформи інклюзивним та конструктивним чином – відповідно до 12-ти пріоритетів, щоб Грузія досягла статусу кандидата (на вступ до ЄС – ред.)», – йдеться у заяві.

Вранці 9 березня правляча партія «Грузинська мрія» та рух «Сила народу» оголосили про відкликання з парламенту країни законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», ухвалений у першому читанні.

Влада задовольнила вимогу демонстрантів, які 7-8 березня проводили багатотисячні мітинги біля будівлі парламенту. Поліція застосовувала проти учасників акції сльозогінний газ та водомети, демонстранти кидали каміння, підпалювали баки для сміття, будували барикади. Повідомлялося про постраждалих та десятки затриманих.

Представники грузинської опозиції, громадські активісти та журналісти, країни ЄС і США вважають, що влада Грузії хоче перейняти російський досвід боротьби з «іноагентами» і створити в країні репресивний механізм. У Брюсселі заявили, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз, з нормами та цінностями ЄС.