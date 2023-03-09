МВС Грузії заявляє про звільнення 132 затриманих під час протесту

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про звільнення всіх затриманих в адміністративному порядку під час акцій останніх днів у Тбілісі.



Як повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», частину протестувальників звільнили у зв'язку із закінченням терміну перебування у слідчому ізоляторі, інших суд уже оштрафував.



На мітингах було заарештовано понад 130 людей, більшість із них в адміністративному порядку, тобто за спротив міліції та дрібне хуліганство. МВС називає дати затримання – 7 та 8 березня.



Після першої заяви одразу з'явилося уточнення: із 133 затриманих на акціях 7-8 березня, звільнено 132. Одна людина залишається під вартою – стосовно неї ведеться справа за статтею Кримінального кодексу. Йдеться про звинувачення у нападі на поліцейських.

Повідомлення МВС наразі перевіряють правозахисні організації – справи більшості затриманих вели їхні адвокати, пише агентство «Новини-Грузія». Також є повідомлення про те, що з частиною людей, які ходили на акції, досі не можуть зв'язатися їхні родичі – ця інформація також перевіряється.

Вранці 9 березня правляча партія «Грузинська мрія» та рух «Сила народу» оголосили про відкликання з парламенту країни законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», ухвалений у першому читанні.

Влада задовольнила вимогу демонстрантів, які 7-8 березня проводили багатотисячні мітинги біля будівлі парламенту. Поліція застосовувала проти учасників акції сльозогінний газ та водомети, демонстранти кидали каміння, підпалювали баки для сміття, будували барикади. Повідомлялося про постраждалих та десятки затриманих.