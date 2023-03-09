У Тбілісі третій день триває протест – вимагають звільнення затриманих

На проспекті Руставелі у центрі столиці Грузії Тбілісі ввечері 9 березня перекрито автомобільний рух. На акції біля законодавчого органу вже є політики. На прилеглій до парламенту території розташувалася поліція, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Эхо Кавказа».

Учасники акції вимагають звільнення громадян, які були затримані 7–8 березня, повідомляє «ІнтерпресНьюс».

Перед будинком парламенту встановлена сцена.

За інформацією МВС Грузії, під час акцій протесту 7 і 8 березня поліція затримала загалом 133 людини.

Найбільша опозиційна партія Грузії «Єдиний національний рух» заявила, що не є організатором акції протесту, призначеної на 9 березня. У заяві політичної сили йдеться, що ця ідея є ініціативою конкретних осіб і не має нічого спільного з партійним рішенням.

Уранці 9 березня владна партія «Грузинська мрія» та рух «Сила народу» оголосили про відкликання з парламенту країни законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», ухваленого в першому читанні. Влада задовольнила таким чином головну вимогу демонстрантів.