У Грузії силовики затримали бійця, який повернувся з України з лав ЗСУ

Міністерство внутрішніх справ Грузії підтвердило затримання Надіма Хмаладзе, який воював в Україні на боці ЗСУ. Про це 9 березня повідомила грузинська служба Радіо Свобода.

За інформацією адвоката, Хмаладзе прибув до Тбілісі 6 березня. На в'їзді до Грузії його без пояснень довго тримали на паспортному контролі. Уже в місті Хмаладзе зауважив за собою стеження.

«Він вважає, що це були співробітники кримінальної поліції, які пізніше затримали його», – зазначив адвокат Торніке Бакрадзе.

Хмаладзе був затриманий на площі Свободи у Тбілісі 8 березня, близько 16:00, за звинуваченням у непокорі поліції та хуліганстві.

«Ані він, ані я не бачили протоколу затримання. Йому в усній формі сказали, що йдеться про словесні образи, що важко довести – на момент затримання він не міг скоїти злочин, він давав інтервʼю журналісту», – розповів адвокат.

Надім Хмаладзе одним із перших грузинських добровольців вирушив до України та брав активну участь у бойових діях проти Росії.