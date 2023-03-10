«Державні ЗМІ Грузії казали, що ці закони наближають до Європи, а позицію ЄС не давали» – Ахвледіані

Що виявили події в Тбілісі? Чого очікувати? Про протести у Грузії проти ухвалення законопроєктів про «іноземний вплив» і «про іноагентів» Радіо Свобода розпитало Маргариту Ахвледіані, головну редакторку Jamnews, в ефірі програми «Свобода Live»

– «Путінізм не пройшов!», такі реакції є соціальних мережах на те, що відбувається в Грузії, що правляча партія відкликала закон про «про іноагентів».

А як багато людей в Грузії асоціюють ці закони з путінізмом, з Путіним, з Росією, з Кремлем? Наскільки таке бачення є масовим?

– Я так думаю, що це є масовим. Тобто навіть ті, хто підтримує закон і вважає, що у нього є підґрунтя бути ухваленим, навіть вони його асоціюють тим не менше з Росією і з Путіним.

Він практично є копією того, який ухвалений в Росії

Це дійсно масове явище. І взагалі було би дивним не асоціювати, тому що він практично є копією того, який ухвалений в Росії. І наслідки всім нам добре відомі.

Те, що відбувається, ми називаємо «Мітинг надії», «Протест надії». Ми навіть не очікували, що зможемо досягнути таких досягнень і так швидко. Але, щоправда, великою ціною.

Два дні – це жахливий газ і водомети. І 8 березня газ заполонив настільки сильно місто, що проспект Руставелі знаходиться трішки вище, а газ спустився донизу і покрив усі нижні райони, акція котрі ніяк не зачепила. Таку кількість вони розпили цього газу! І все рівно не змогли прибрати людей з Руставелі!

Почали протестувати десь 10 днів тому. Ця величезна кількість людей, які вийшли на вулиці... Думаю, що понад 100 тисяч 8 березня, і попереднього дня теж.

І обидва рази нас розганяли в принципі без причини, я сказала б, тому що натовп був достатньо мирним.

– «JAM NEWS», видання, яке і ви представляєте, попросили експертів з різних сфер резюмувати, яким був минулий рік для Грузії. Я процитую одну експертку з міжнародних відносин Еку Акобію: «Те, що відбулося за останній рік у зовнішній політиці Грузії, можна назвати «зриванням масок». Той факт, що уряд має проросійську спрямованість, про що до сих пір говорили лише експерти, чітко проявляється наразі і стало помітно усім». Якщо так, то що тоді далі?

– У нас і так була великі сподівання, що ми все-таки переможемо, ми доб’ємося відміни цього закону, а також зміни курсу в якихось інших аспектах.

І перш за все це виконання тих 12-ти рекомендацій, які ЄС запропонував Грузії, щоб вона могла отримати статус кандидата в члени ЄС.

Тобто сьогоднішнє завдання – це досягти відміни цього закону. Хоча у нас сьогодні свято і сьогодні ми святкуємо, що ми добилися цього, але насправді це початок шляху.

І що ще буде попереду? Це велике-велике питання. Тому що його відмінити не так просто.

І сьогодні я цілий день слухаю різноманітні пресконференції різноманітних представників і партії, і уряду, і більшості парламенту, які намагаються обґрунтовувати, що закон хороший, що люди просто не зрозуміли, але ми зараз все пояснимо, і ми скористаємося цим часом для пояснення.

Тобто реально закон там не так легко відмінити. Це потребуватиме часу.

– Офіційна грузинська влада не визнає, що роблять якийсь політичний розворот від ЄС чи від НАТО. Офіційно Грузія і далі прямує в ЄС і в НАТО, не дивлячись на такі дивні законопроєкти, вірно?

– Звісно. Можна було б голосно сміятися, якби це не було б так жахливо і так сумно.

Зараз, вчергове, як і в попередні дні, і весь попередній рік, абсолютно справедливо казати про розворот, який здійснила грузинська влада, бо вони продовжують повторювати, що цей закон дозволить Грузії наблизитися до європейської сім’ї і вступити до неї як цілісна держава зі своїми національними цінностями.

Тобто, ви уявляєте, це йде по всіх каналах, які контролює уряд, по телеканалах чи онлайн-медіа, яких дуже багато, які заповнені урядовими грішми, вони скрізь там продовжують це повторювати.

Журналісти передають слова представників правлячої партії чи уряду і ставлять крапку

Тобто після того, як увесь ЄС, як Держдепартамент США, посли заявили, що закон не сумісний з європейським майбутнім Грузії, вони продовжують це говорити. Це вражаюче! Не посилаючись, не цитуючи.

Тобто журналісти передають слова представників правлячої партії чи уряду і ставлять крапку.

Вони не продовжують далі, даючи інформацію про те, що вже висловився ЄС, що таку Грузію він не прийме.

Без жодних посилань взагалі на те, що вже висловилися європейські представники, на всіх каналах державних йде по усіх етерах! І жодного слова про те, що говорить Європа. Це дуже небезпечно.

І це насправді дуже небезпечна річ. Урядові телеканали, які сьогодні домінують, дивиться більша частина країни. Їм довіряють, їх дивляться.

А про опозиційні медіа вони кажуть не про як незалежні медіа, а як про такі, які протистоять уряду.

– Європа висловилася, що ці закони неєвропейські. Це правда. Маргарито, у нас запитують у коментарях: чи звучить на цих протестах прізвище Міхаїла Саакашвілі, чи вимагають його звільнення?

– Це абсолютно інша історія. І якщо на цих мітингах на початках його ім’я звучало і вимоги його звільнити також, то далі всі сконцентрувалися на цій величезній страшній проблемі – не допустити цього закону. Адже, якщо б його ухвалили, то вже ні Саакашвілі не можна буде допомогти, ні комусь іншому.

Відбулася повністю концентрація на тому, щоб не допустити російського закону і не допустити домінанту путінську в країні.