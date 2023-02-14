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Україна розпочинає підготовку дипломатичних кадрів в Африці – МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (ліворуч) у Кот-д’Івуарі, 5 жовтня 2022 року

Україна розпочинає підготовку дипломатичних кадрів в Африці – в Дипломатичній академії при МЗС стартує комплексний чотириденний навчальний онлайн-курс, повідомив голова зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

За його словами, підготовка африканських дипломатичних кадрів відбувається на виконання домовленостей, досягнутих під час турне до Африки в жовтні 2022 року.

«Навчальний курс, який розробило МЗС України, продовжить ренесанс відносин України та країн Африки, а також стане нашим практичним внеском в зміцнення стійкості країн Африканського континенту», – розповів Кулеба.

У рамках курсу «Безпека та дипломатія у воєнний час. Український досвід» понад 200 дипломатів із Нігерії, Кенії, Ефіопії, Сомалі, Кот-д’Івуару, ПАР, Ботсвани, Мозамбіку та Сенегалу матимуть можливість перейняти досвід українських дипломатів-практиків, провідних науковців-міжнародників та експертів аналітичних центрів.

Повідомляється, що лекційний курс зосереджений на висвітленні досвіду України у протидії агресії, впливу війни на архітектуру міжнародної безпеки, продовольчій, енергетичній безпеці тощо.

За даними МЗС, цьогоріч Україна планує провести серію навчальних курсів для низки інших африканських країн.

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