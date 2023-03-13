Росія і Китай зблизилися в дезінформації про війну в Україні – високопосадовець Держдепартаменту

Росія та Китай «очевидно» зблизилися в питанні щодо пропаганди та дезінформації про війну в Україні, а Сполучені Штати та Захід у цілому впродовж багатьох років не вкладали достатніх ресурсів у протидію такій дезінформації, заявив 13 березня високопоставлений чиновник Держдепартаменту США.

«Сполучені Штати як країна і Захід як суспільство повільно приймали та усвідомлювали, наскільки Китай і Росія зробили операції в інформаційному просторі невід’ємною частиною своїх національних цілей», – сказав чиновник журналістам.

Високопосадовець сказав, що Китай і Росія «витратили десятки мільярдів доларів» на дезінформацію, і «ми, я вважаю, тільки починаємо боротися як країна і як суспільство».

«Я думаю, що про це говорили, але я не думаю, що ми ще залучили до цього ресурси та енергію, які мали б», – сказав чиновник, додавши, що лише в «останні роки ми всі побачили темну сторону комунікаційних революцій у цифрових технологіях».

«Тим часом росіяни та китайці… працюють на темній стороні», — сказав чиновник.

Американський чиновник зазначив, що війна в Україні допомогла пробудити увагу Заходу до цього питання, і додав, що «коли демократії прокинулися, як це було після вторгнення Росії в Україну, демократії показали свою силу».

Чиновник додав, що голова Глобального центру взаємодії (GEC) Державного департаменту вирушить до Східної Європи, «де проводяться операції, які повторюють і поширюють російську дезінформацію», і спілкуватиметься з тамтешніми урядами щодо того, як «подолати це».