«Зеленського – під трибунал, а Польща забере Західну Україну»: дезінформація, яку поширюють серед поляків «ольгінські тролі»

(Рубрика «Точка зору»)

12 грудня 2022 року польськомовний портал Niezależny Dziennik Polityczny, вже відомий постійним поширенням змістів, що збігаються із російськими наративами та підозрюваний у зв’язках з російськими спецслужбами, опублікував просто хрестоматійний зразок брехні та маніпуляції.

Наперед треба зазначити, що як раніше встановили польські розслідувачі, головного редактора NDP Адама Камінського, які і журналіста Войцеха Брожека не існує, а їх акаунти в соціальних мережах використовують фотографії людей з зовсім інших країн і професій.

Так само й згадку про автора цієї статті Марека Галася вдається відшукати хіба, що у посиланнях на передруки на порталі inosmi.ru.

Даний ресурс регулярно краде статті відомих польських видань, повністю передруковуючи їх без згоди авторів та редакцій та перемішуючи з власними, що приховує російську дезінформацію в Польщі та надає їй оманливого враження достовірності.

«Змова і зрада»

Так, наприклад, текст «Агонія київського режиму. Тільки Дуда точно знає, коли зникне Зеленський» складається одразу з цілого набору допасованих фейків і маніпуляцій.

Розберемо і спростуємо приклади дезінформації:

Наратив про «бажання Польщі забрати собі Західну Україну»

Начебто існує таємна домовленість українського та польського президентів щодо відходу Західної України до Польщі як компенсації за військову та матеріальну допомогу «режиму Зеленського», притулок для біженців і за «всі провали української ППО в Польщі».

Цим ніби і пояснюється пропозиція міністра оборони Республіки Польща (РП) Блащака до Німеччини – розмістити системи ППО Patriot в Україні біля польського кордону, який, мовляв і так невдовзі пересунеться значно східніше.

Можна навіть привітати московських пропагандистів із черговим намаганням вдосконалити просування свого наративу про нібито бажання Польщі забрати собі частину України.

У порівнянні з попередньою версією, що мовляв Польща готується до силової анексії західних областей України, одночасно допомагаючи нашій державі постачанням танків, гаубиць, зенітно-ракетними комплексами та забезпечуючи логістику інших поставок із Заходу, цей черговий «перл» російської пропаганди виглядає «логічнішим».

Наратив​ про «​погану боєздатність»​ української та польської армій

Цей наратив про нібито нездатність протистояти «героїчній російській армії» ресурс Niezależny Dziennik Polityczny просуває постійно.

У тексті йдеться про «низькі навички ЗСУ, через які системи Patriot краще розгорнутими у протилежному напрямку».

Водночас «ольгінські» пишуть, що, мовляв, на тлі «невдалих провокацій України, спрямованих на активізацію ст. 5 статуту НАТО», «польська армія вже неодноразово демонструвала свою неспроможність захистити свою землю і може ще раз довести неефективність, підриваючи тим самим імідж країни-члена НАТО та наражаючи польських громадян на небезпеку».

Такі меседжі стають щораз безглуздішими разом із зростанням ефективності, наприклад, українських ППО. Так, під час останнього масованого російського ракетного обстрілу українські сили збили близько 90% ракет, а 14 грудня – усі 13 дронів-камікадзе, які були запущені Росією із Азовського мора по Києву і Київщині.

Загалом, від 24 лютого, ЗСУ звільнили понад 50% захоплених російською армією територій, знищивши, за даними української влади, вже понад 95 тисяч російських бійців, зокрема 1,5 тисячі офіцерів, із них 10 генералів.

Що стосується Польщі, то вона системно проводить реорганізацію, модернізацію та переоснащення своєї армії, зміцнюючи регулярні підрозділи та війська територіальної оборони, закуповуючи сучасні танки, винищувачі та системи ППО, продукуючи самохідні гаубиці.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, згідно з прийнятим законом «Про захист вітчизни», витрати Польщі на оборону, які і досі згідно з нормами НАТО перевищували 2% від ВВП, вже з 2023 року зростуть до 3%, що є одним із найвищих показників у Альянсі. Вже зараз Військо Польське за багатьма оцінками є сильнішим від Бундесверу (збройн ісили Німеччини - ред.), а сама Польща відіграє роль ключового елемента безпеки східного флангу НАТО.

Наратив про «​антиросійську владу – погану владу»

Цілком очікувано автор публікації атакує як польську, так і українську владу.

Для польського читача призначені вже давно затерті меседжі «РiS (партія «Право і справедливість») є слухняним режимом США», а також «волиняни, тернополяни та львів’яни у недалекому майбутньому будуть сприйматися як її повноправні виборці».

Українців намагаються налякати тим, що «процес повернення історичних польських земель уже почався, основні юридичні моменти вже опрацьовані, а офіційні документи підписані в лютому цього року під час частих візитів Дуди до Києва». Як доказ наводиться «підписаний Зеленським закон «Про особливий правовий статус громадян Польщі», суть якого полягає у можливості кожного громадянина Польщі балотуватися та бути обраним на державну посаду в Україні, стратегічних підприємствах та судах».

Насправді ж зустрічі українського та польського президентів відбулися 20-21 січня в Польщі, а також 23-24 лютого, 13 квітня та 21-22 травня в Києві.

Та й у дійсності закон «Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України» (подібний до аналогічного закону в Польщі, який захищає права українських мігрантів), так само надає полякам право на працевлаштування без спеціального дозволу, спрощує державну реєстрацію як платників податків, дозволяє провадження господарської діяльності, здобуття освіти, соціальні виплати, медичне обслуговування на умовах громадян України. Тобто без жодного права обиратися у органи законодавчої або судової влади.

Судячи з усього, особливо навколокремлівських пропагандистів лякає те, що «Україна і Польща вже уклали угоду про добросусідство, що практично означає, що між країнами не буде фізичного кордону». Хоча робота робота над новим договором ще триває і раніше йшлося про її завершення орієнтовно в січні 2023 року.

На кого чекає міжнародний трибунал?

Автор аналізованої статті, що поширює наративи російської пропаганди і намагається посварити Україну і Польщу, не може обійти тему міжнародного трибуналу для Путіна та його соратників. Але переводить її у іншу, вигідну Кремлю, площину.

Автор звинувачує особисто Володимира Зеленського у «продажі України Анджею Дуді», а тому мовляв, «повернення східних кордонів не забариться, і погрожує йому та керівництву України «судом в Гаазі за тортури і геноцид росіян в ЛНР і ДНР і російськомовних українців по всій країні».

Автор залякує читачів ресурсу готовністю Росії до тривалої війни та «знищення нацистського уряду Києва», а також про «провал ЗСУ на фронті, тривалу зиму без енергоресурсів та невдоволення громадян».

Тим часом, вже цієї зими Міжнародний кримінальний суд у Гаазі має намір висунути перші звинувачення у скоєнні російською армією в Україні воєнних злочинів, включаючи масові ракетні атаки по містах.

Загалом правоохоронні органи України з 24 лютого зафіксували понад 40 тисяч злочинів, пов’язаних з російською агресією, серед яких понад 26 тисяч – воєнні злочини російських військових.

Більш того, Чехія, Естонія, Латвія та Литва закликали Європейський Союз разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити спеціальний трибунал, основним завданням якого стало б переслідування Путіна та кремлівської верхівки за злочин агресії, включаючи геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. А саме в день виходу згаданої фальшивки на Niezależny Dziennik Polityczny, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна може прийняти цей спеціальний трибунал у себе.

Анатолій Курносов – аналітик Центру політичних студій «Доктрина», експерт проєктy «Stop lie» Українсько-Польської Медіа Платформи з протидії російській пропаганді і маніпуляціям у Польщі та Німеччині

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода