МЗС вимагає від Financial Times розслідування щодо матеріалів, які мають «ознаки дезінформації в інтересах Росії»

Міністерство закордонних справ України вимагає від видання Financial Times проведення редакційного розслідування щодо появи матеріалів, які мають «ознаки дезінформації в інтересах Росії».

Як заявив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко, у матеріалі видання від 6 лютого «Прем’єр-міністерка Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС задля приборкання контрабанди зброї з України» цитати експрем’єрки не відповідають заголовку.



«Автор статті також не наводить жодних доказів контрабанди зброї. Ба більше, ми не отримували жодної підтвердженої інформації або конкретних фактів від молдовської сторони про поставки контрабандної зброї з України. Цей матеріал Financial Times – чергова дезінформація. Її мета – дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні. Росія інвестує численні ресурси, аби зараз завадити поставкам західної зброї нашій державі на тлі нового наступу російської армії. Очевидно, що стаття Financial Times мала посилити на Заході страх щодо того, що зброя, яка передається Україні, обернеться проти самих західних країн, потрапивши до рук кримінальних елементів», – написав він у фейсбуці.

Ніколенко також звертає увагу, що автор вказаного матеріалу минулого року вже публікував схожу статтю, в якій «маніпулював темою нібито контрабанди зброї із України».



При цьому Ніколенко не уточнив, чи МЗС офіційно зверталося до Financial Times щодо цього та інших матеріалів, які мають «ознаки дезінформації в інтересах Росії». Видання наразі публічно не реагувало на цю заяву представника українського МЗС.