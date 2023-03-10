Стрілянина в Гамбурзі: поранена громадянка України – МЗС

Громадянка України отримала поранення внаслідок стрілянини в Гамбурзі, повідомив Радіо Свобода речник Міністерства закордонних сил Олег Ніколенко 10 березня.

«Внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга отримала поранення українська громадянка. Зараз їй надається необхідна медична допомога, загроз життю немає», – заявив він.

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Пресслужба МЗС додала, що Генеральне консульство України в Гамбурзі співпрацює з німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу і встановлює зв’язок із рідними постраждалої.

«Найближчим часом український консул також відвідає лікарню, аби надати нашій громадянці консульську допомогу», – додав Ніколенко.

Напередодні невідомий чоловік відкрив вогонь у церкві свідків Єгови, кілька людей були вбиті або отримали серйозні поранення, повідомила місцева поліція.