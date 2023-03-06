МЗС прокоментувало смерть українки у Великій Британії

Міністерству закордонних справ відомо про загибель української громадянки у Великій Британії – про це Радіо Свобода повідомила пресслужба відомства 6 березня.

«МЗС України поінформоване про смерть української громадянки в графстві Девон в Сполученому Королівстві. Українське посольство вже взаємодіє із британськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин, встановлює зв’язок із рідними», – повідомили в міністерстві.

Як додала пресслужба, причини смерті дівчини має визначити розслідування, яке вже почалося.

Раніше британські видання повідомили про загибель 14-річної українки на півдні Девона.

За повідомленнями, дівчинку знайшли непритомною на пляжі курортного міста Доуліш після розшуків із залученням гелікоптера та берегової охорони. Її доправили до лікарні, де вона згодом померла.