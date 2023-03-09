Після стрілянини в церкві на півночі Німеччини є загиблі – поліція

Кілька людей були вбиті або отримали серйозні поранення в результаті стрілянини в церкві в місті Гамбург на півночі Німеччини, мотиви нападу невідомі, повідомляє агенція Reuters.



За даними газети Bild, внаслідок стрілянини, яка сталася в церкві Свідків Єгови, загинули семеро людей і ще вісім отримали поранення.



Проте поліція не повідомляє точну кількість постраждалих, зазначивши, що кілька людей отримали серйозні поранення, деякі смертельні.

Телекомпанія NDR цитує речника поліції, який сказав, що близько 21:00 за місцевим часом один або кілька невідомих стріляли по людях у церкві.