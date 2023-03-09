«Нікчемна угода» – в МЗС України прокоментували «співпрацю» Вітебської області Білорусі з окупованим Кримом

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували «угоду про співпрацю», яку голова виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Олександр Суботін підписав із владою «окупаційної адміністрації Криму».

«Угода про співпрацю між Вітебською областю Білорусі та окупованим Кримом є нікчемною, оскільки вона укладена в порушення законодавства України. МЗС України ініціює процедуру накладення санкцій на Олександра Суботіна як особу, яка створює загрозу національній безпеці України», – ідеться в повідомленні речника зовнішньополітичного відомства України Олега Ніколенка.

Посольству України в Мінську також доручено направити ноту протесту в МЗС Білорусі, додає речник.

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Керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних українських міст, у результаті яких загинули десятки тисяч українських мирних жителів.

Російські військові проходять навчання в Білорусі на полігонах перед війною з Україною. З 25 лютого з Білорусі на окуповану Росією частину українського Донбасу відправили п’ять ешелонів з російськими військовими та технікою.