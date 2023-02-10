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У Білорусі двох «рейкових партизанів» засудили до 22 років в’язниці

Фігуранти справи «рейкових партизанів» Дмитро Клімов, Володимир Аврамцев та Євген Мінкевич

У Білорусі Могилівський обласний суд у п’ятницю засудив до 22 років позбавлення волі двох так званих «рейкових партизанів» – Дмитра Клімова та Володимира Аврамцева. Ще один обвинувачений у справі Євген Мінкевич отримав термін у 1,5 роки і був звільнений за амністією. За звинуваченням, молоді люди причетні до спалення двох релейних шаф сигнальної установки на залізниці поряд із великим залізничним вузлом Осиповичі.

Дмитра Клімова та Володимира Аврамцева визнали винними за п’ятьма тяжкими статтями Кримінального кодексу, зокрема «теракт, державна зрада», «участь у терористичній організації». Як передає білоруська служба Радіо Свобода, суд проходив за зачиненими дверима.

Після початку війни в Україні на залізницях Росії та Білорусі почастішали диверсії. Імовірно, «партизани» виводять з ладу рейки та системи управління, щоб завадити руху в Україну складів із російською живою силою та військовою технікою.

У травні минулого року Олександр Лукашенко підписав закон, який допускає міру покарання у вигляді смертної кари за замах на скоєння терактів. Звинувачення прихильників опозиції у Білорусі в терористичній діяльності – стандартна практика.

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