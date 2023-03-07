У Зеленського пропонують Лукашенку «визначитися з дефініціями»

В Офісі президента України Володимира Зеленського запропонували Олександрові Лукашенку чіткіше формулювати думки. Про це у твітері написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 – антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами», – написав Подоляк у відповідь на промову Лукашенка в Мінську 7 березня.

Білоруський правитель, легітимність якого не визнає більшість демократичних держав світу, звинуватив Зеленського у причетності до атаки на аеродром Мачулищі поблизу Мінська, оскільки «такі операції не здійснюються без погодження з керівником країни».

26 лютого стало відомо про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом. Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі, розташованому за 12 кілометрів від Мінська. За даними ByPol, в результаті двох вибухів були пошкоджена передня і центральна частини літака, «пошкодження серйозні, літак нікуди не полетить».

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Хоча пошкодження не було офіційно підтверджено, британська розвідка зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки цей літак має вирішальне значення для російських повітряних операцій у забезпеченні картини повітряного простору.

Днями Міністерство з податків і зборів Білорусі оприлюднило відео, на якому російський літак А-50 рухається в темряві по засніженій бетонній поверхні. Відомство стверджує, що це той самий літак і він перебуває в Мачулищах.

Роль літака А-50 – створити впізнавану картину повітряної ситуації та забезпечити злагодженість дій винищувачів.