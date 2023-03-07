У Мінську силовики провели затримання. Це може бути повʼязане з інцидентом у Мачулищах

У Мінську затриманий учасник білоруських чемпіонатів зі стрільби. Причина затримання невідома, але родичі вважають, що це може бути повʼязане зі спробою підриву російського військового літака А-50 на аеродромі Мачулищі поблизу білоруської столиці, повідомляє правозахисний центр «Вясна». Імʼя затриманого не називається.

Раніше білоруські правозахисники розповіли, що у справі про вибухи в Мачулищах співробітники КДБ провели масові обшуки у жителів Мінська, яких переслідували за адміністративно-політичними статтями з 2020 по 2023 роки. Багатьох після обшуку відвезли до слідчого ізолятора КДБ. Правозахисникам із «Вясни» відомо про не менш як десяток таких випадків.

Крім того, 7 березня Олександр Лукашенко заявив про затримання «терориста українських спецслужб» та його «поплічників», які, за даними білоруської влади, причетні до спроб диверсії на аеродромі. За словами Лукашенка, «операцію проти Білорусі» готували Служба безпеки України та ЦРУ США. Подробиць він не навів.

26 лютого білоруський опозиційний рух BYPOL, створений колишніми співробітниками силових структур, повідомив, що атакував російський літак дронами на аеродромі Мачулищі за 12 кілометрів від Мінська і зумів його пошкодити.

Влада спочатку не коментувала повідомлення, а потім показала відео з літаком у повітрі, давши зрозуміти, що повідомлення про пошкодження хибне. Згодом стало відомо, що борт вилетів до російського міста Таганрог у Ростовській області на ремонт.