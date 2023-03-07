Лукашенко заявив про затримання українського «терориста» у справі про пошкодження літака А-50 під Мінськом

У Білорусі затримали «терориста українських спецслужб» та його «поплічників», які нібито причетні до спроби диверсії на аеродромі Мачулищі під Мінськом. Про це Олександр Лукашенко розповів 7 березня під час вручення державних нагород білоруським офіцерам.

За словами Лукашенка, Служба безпеки України та ЦРУ стали розробляти «операцію проти Білорусі» близько пів року чи восьми місяців тому. Підтвердження своїх слів він не навів.

Як заявив Лукашенко, у Києві нібито підготували «терориста» – уродженця Кривого Рогу з громадянством РФ та України, який жив у Криму. Частину родичів, за словами Лукашенка, затриманий має в Австрії, частина залишилася в Києві. «Він був завербований спецслужбою України в 2014 році, є айтішником або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів», – повідомив білоруський правитель, не називаючи імені підозрюваного.

Загалом у справі про «диверсію» на аеродромі було затримано понад 20 осіб, також заявив Лукашенко.

26 лютого стало відомо про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом. Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі, розташованому за 12 кілометрів від Мінська. За даними ByPol, в результаті двох вибухів були пошкоджена передня і центральна частини літака, «пошкодження серйозні, літак нікуди не полетить».

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Хоча пошкодження не було офіційно підтверджено, британська розвідка зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки цей літак має вирішальне значення для російських повітряних операцій у забезпеченні картини повітряного простору.

Днями Міністерство з податків і зборів Білорусі оприлюднило відео, на якому російський літак А-50 рухається в темряві по засніженій бетонній поверхні. Відомство стверджує, що це той самий літак і він перебуває в Мачулищах.

Роль літака А-50 – створити впізнавану картину повітряної ситуації та забезпечити злагодженість дій винищувачів.