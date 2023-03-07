Лукашенко назвав Зеленського «гнидою»

Олександр Лукашенко, коментуючи диверсію з російським літаком А-50 на аеродромі Мачулищі, назвав президента України Володимира Зеленського «гнидою». Про це він заявив 7 березня під час вручення державних нагород.

Лукашенко звинуватив у подіях на авіабазі Зеленського, оскільки, на думку Лукашенка, «такі операції не здійснюються без погодження з керівником країни».

«Президент Зеленський просто гнида… Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, посилає до нас людей і просить, як я вже казав: «Давайте укладемо пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас з вами немає жодних проблем». На що я казав: «Ми не збираємося нападати»… Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час... Що ж, виклик кинутий», – так висловився на адресу українського лідера білоруський правитель, легітимність влади якого більшість демократичних країн світу не визнає.

У своїй промові він також погрожував «найжорсткішою зачисткою» опозиційно налаштованим жителям Білорусі, які залишаються в країні чи виїхали за її межі.

26 лютого стало відомо про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом. Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі, розташованому за 12 кілометрів від Мінська. За даними ByPol, в результаті двох вибухів були пошкоджена передня і центральна частини літака, «пошкодження серйозні, літак нікуди не полетить».

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Хоча пошкодження не було офіційно підтверджено, британська розвідка зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки цей літак має вирішальне значення для російських повітряних операцій у забезпеченні картини повітряного простору.

Днями Міністерство з податків і зборів Білорусі оприлюднило відео, на якому російський літак А-50 рухається в темряві по засніженій бетонній поверхні. Відомство стверджує, що це той самий літак і він перебуває в Мачулищах.

Роль літака А-50 – створити впізнавану картину повітряної ситуації та забезпечити злагодженість дій винищувачів.