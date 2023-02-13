У Білорусі на 2023 рік плануються три військові навчання в рамках ОДКБ

На території Білорусі цього року планується проведення трьох навчань у рамках Організації договору про колективну безпеку – «Взаємодія», «Ешелон» і «Пошук». Про це заявив генеральний секретар ОДКБ Імангалі Тасмагамбетов після зустрічі з Олександром Лукашенком, повідомляє державне білоруське агентство БелТа.

Генеральний секретар висловив думку, що «солідний багатофункціональний потенціал» ОДКБ дозволяє організації відповідати на широкий спектр сучасних викликів і загроз.

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«З метою зміцнення наявних спроможностей у військовій сфері передбачені практичні кроки, які, перш за все, спрямовані на забезпечення боєготовності колективних сил організації. У зв’язку з цим цього року на території Білорусі заплановано три навчання – «Взаємодія», «Ешелон» і «Пошук», – повідомив Тасмагамбетов.

Наприкінці 2021 та на початку 2022 року Росія провела спільні з Білоруссю навчання «Союзна рішучість», які завершилися вторгненням в Україну 24 лютого, в тому числі з території Білорусі.

Протягом 2022 та 2023 років у Білорусі практично безперервно тривають російсько-білоруські та виключно білоруські військові маневри.