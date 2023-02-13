Прорив щодо Білорусі в останньому пакеті санкцій ЄС поки що не очікується – журналіст

Прорив щодо Білорусі в останньому пакеті санкцій ЄС поки що не очікується, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.



«Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі залишається в тупику, головним чином через запропоновані винятки для білоруських добрив. Цього тижня я не очікую прориву», – написав він у твіттері.



За його даними, посли ЄС обговорять 10-й пакет санкцій щодо Росії в середу.



Раніше Рікард Йозвяк повідомив, що Білорусь не була згадана в останніх санкційних пакетах Євросоюзу через прохання України. У МЗС України заявили, що повідомлення про прохання України не включати Білорусь в останні пакети санкцій ЄС не відповідають дійсності.

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Наприкінці лютого 2022 року частина російських військ, які брали участь у повномасштабному вторгненні на територію України, атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні.

Українська влада та західні розвідки не бачать ознак того, що Білорусь наразі готується вступити у війну, але не відкидають такий ризик.