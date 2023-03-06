Суд у Мінську заочно засудив Тихановську до 15 років ув’язнення, вона відреагувала

Мінський міський суд у Білорусі 6 січня заочно виніс вироки фігурантам «справи Координаційної ради», повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Вирок оголосив суддя Петро Орлов. Державне обвинувачення у цій справі підтримував прокурор Михайло Ковальов.

Як повідомляє правозахисний центр «Весна», суддя заочно засудив обвинувачених до наступних строків:

Світлану Тихановську – 15 років позбавлення волі

Павла Латушка – 18 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму

Ольгу Ковалькову – 12 років позбавлення волі

Сергія Ділевського – 12 років позбавлення волі

Марію Мороз – 12 років позбавлення волі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, коментуючи вирок, заявила, що з ним чи без нього вона й «демократичні сили робили і робитимемо все можливе, щоб звільнити наших політв’язнів і привести нашу країну до демократичних змін».

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«Сьогодні я думаю про тих, кому режим дав реальні, а не заочні терміни. 5, 16 чи 22 роки... А про режимних чиновників, суддів, прокурорів я не хочу думати. Тих, хто скоює ці злочини. Хай вони краще про себе подумають, бо Лукашенко не захищатиме їх у справжньому незалежному суді, для чого білоруські адвокати вже зібрали достатню кількість доказів. Він врятує тільки себе і своє близьке оточення» – йдеться в заяві Тихановської.

У лютому в так званій «справі Координаційної ради» сторона обвинувачення попросила засудити заочно білоруських опозиціонерів Світлану Тихановську і Павла Латушка до 19 років колонії кожного, а Марію Мороз, Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського – до 12 років колонії, повідомляє правозахисний центр «Вясна».