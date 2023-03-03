Міжнародна федерація гімнастики продовжила санкції проти спортсменів з Росії й Білорусі

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) продовжила заборону на участь у своїх змаганнях спортсменів і чиновників із Росії та Білорусі – про це організація повідомила 3 березня за підсумками засідання виконавчого комітету.

Пресслужба FIG вказала на те, що, «на жаль, конфлікт в Україні, який почався понад рік тому, досі триває».

«Враховуючи виняткові обставини, пов’язані з цим конфліктом, Виконавчий комітет FIG вирішив… підтвердити заходи, вжиті 26 лютого 2022 року та 4 березня 2022 року, зокрема рішення, за яким російські та білоруські спортсмени та офіційні особи, в тому числі судді, не мають права брати участь у змаганнях FIG або змаганнях, санкціонованих FIG, до подальшого повідомлення», – йдеться в заяві.

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Федерація додає, що продовжить моніторити «загальну ситуацію» і може змінити рішення залежно від обставин.

Росія та її союзник Білорусь, яка дозволила використовувати свою територію як майданчик для російських військ, були відсторонені від участі в більшості змагань з олімпійських видів спорту після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Деякі міжнародні спортивні організації також запровадили обмеження щодо російських та білоруських спортсменів.