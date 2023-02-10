Зеленський взяв участь у нараді щодо Олімпіади – Литва

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-нараді за участю 35 міністрів, на якій обговорювали вимоги щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпіади-2024. Про це заявив 10 лютого речник міністерства спорту Литви, повідомляє Reuters.



Він сказав, що послання Зеленського учасникам зустрічі полягало в тому, що принципи нейтралітету не можуть застосовуватися до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Минулого місяця МОК заявив, що вивчає «шлях», який дозволить російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі під нейтральним прапором.

Україна різко розкритикувала таку ідею, пригрозивши взагалі не відправляти своїх спортсменів на Олімпіаду, а український боксер Олександр Усик заявив, що росіяни виграють «медалі крові, смертей і сліз», якщо їм дозволять змагатися.

Президент України Володимир Зеленський написав листа президентові Франції Емманюелю Макрону і закликав організаторів не дозволити Росії використовувати «її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму».