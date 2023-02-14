ФК «Минай» пояснив причини бійки з росіянами на зборі в Туреччині

Закарпатський футбольний клуб «Минай», який виступає в українській премʼєр-лізі, пояснив причини бійки, яка 13 лютого сталася на тренувальному зборі в Туреччині. За твердженнями російських ЗМІ, конфлікт стався нібито через те, що українські гравці змушували футболістів команди «Шинник» (Ярославль) співати гімн України.

«Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців… Бійка відбулась на поверсі, де зупинились росіяни, у рівних складах. Кількість постраждалих зі сторони «Шинника» лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як «бросают». Уже після закінчення сутички, коли минайці були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинуватили в підтримці України. Втрутитись довелось місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян», – повідомляє ФК «Минай».

Російське видання Baza стверджує, що причиною конфлікту стало те, що українські футболісти запитували у росіян, чому вони не протестують проти дій свого уряду.

Як інформує ФК «Минай», перед початком зборів головною вимогою клубу до організаторів була відсутність у готелі Royal Seginus російських команд. Самі ж організатори кажуть, що поселити «Шинник» погодився готель. Російська державна інформагенція «РИА Новости» пише, що клуб із Ярославля також не планував жити в одному готелі з українцями, але через землетрус, що стався 6 лютого, в Туреччині бракує місць у готелях.