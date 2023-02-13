Голова МЗС Угорщини відвідав Мінськ перед розглядом ЄС подальших санкцій проти Білорусі

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Мінськ, де зустрівся із головою МЗС Білорусі Сергієм Алейником.

За даними ЗМІ, на зустрічі Сійярто звернувся до білоруської влади з проханням зробити все можливе для припинення війни Росії проти України і встановлення миру.

Угорський міністр став першим за довгий час високопосадовцем країни Євросоюзу, який відвідав Мінськ. Більшість країн ЄС не визнають легітимним режим Адександра Лукашенка. Білорусь також критикують за підтримку Росії у війні з Україною.

Перед початком переговорів Сійярто визнав, що очікує критики на свою адресу. «Очевидно, що багато хто нападатиме на мене через візит, але наша позиція зрозуміла: канали зв’язку необхідно тримати відкритими», – заявив голова МЗС Угорщини.

У свою чергу, Сергій Алейник наголосив, що білоруська сторона знову готова надати майданчик для переговорів представникам Москви і Києва.

Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції засудила позицію Сійярто.

«Нелегітимний режим у Мінську винен у жахливих злочинах проти білорусів і співучасті у війні Росії. Як МЗС Угорщини може дружити з узурпатором у Мінську? Це може призвести до нових злочинів і безкарності. ЄС повинен залишатися єдиним і зберігати режим в ізоляції», – написала вона у твітері.

Востаннє Мінськ відвідував Віктор Орбан – 5 червня 2020 року, до президентських виборів у Білорусі, які відбулися того року в серпні, та хвилі масових репресій. Після цього представники країн ЄС на рівні прем’єр-міністрів чи міністрів закордонних справ країну не відвідували.

Поїздка Сійярто відбулася в той момент, коли очікується, що ЄС розгляне новий пакет санкцій проти Білорусі.

Євросоюз уже запровадив санкції проти Мінська за придушення акцій, що відбулися після масових протестів проти результатів президентських виборів 2020 року, а також за сприяння Росії у війні проти України.