Очільник МЗС Угорщини Сійярто повідомив про візит до Мінська для переговорів «про мир» в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив у понеділок, що прибув до білоруського Мінська для переговорів «про мир» в Україні.

«Війна в Україні стає більш жорстокою і внаслідок бойових дій гине все більше людей. Тепер людські життя треба рятувати, і це можна зробити тільки з миром. Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти будуть діяти, щоб забезпечити негайний мир та уникнути кроків, які ризикують продовжити війну або її ескалацію. Я також буду представляти цю мирну позицію на сьогоднішніх переговорах у Мінську. Очевидно, що багато хто нападе на мене через цей візит, але наша позиція зрозуміла: канали зв’язку треба тримати відкритими. Якби ми так не поводилися, я б сьогодні теж не зміг донести послання про заклик до миру», – написав Сійярто у фейсбуці.

Він прикріпив до допис фото, як його зустрічають у аеропорту Мінська.

Українська сторона наразі публічно не реагувала, що думає про цей візит.

24 лютого 2022 року російські танки та інша техніка перетнули білорусько-український кордон. З Білорусі в Україну полетіли літаки та ракети, що зробило Білорусь спільником військової агресії. Свої аеродроми для російських літаків, щоб бомбардувати українські міста і запускати ракети, Білорусь надає досі.