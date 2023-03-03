У Білорусі нобелівського лауреата Беляцького засудили до 10 років колонії

Суд Ленінського району Мінська 3 березня засудив білоруського правозахисника, лауреата Нобелівської премії миру Алеся Беляцького до 10 років колонії, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Разом із Беляцьким судили його колег із правозахисної організації «Вясна». Валентина Стефановича засуджено до 9 років колонії, Володимира Лабковича – до 7 років, Дмитра Соловйова, якого судили заочно – до 8 років.

Правозахисників визнали винними у фінансуванні протестів проти Олександра Лукашенка у 2020 році й контрабанді коштів. Провину вони не визнали, заявивши, що їх переслідування має політичний характер.

Беляцький став лауреатом Нобелівської премії миру минулого року, коли вже перебував у білоруському СІЗО. Разом із ним лауреатами стали український Центр громадянських свобод і заборонена російською владою організація «Меморіал».

Нагороду за Беляцького отримала його дружина Наталія Пінчук.

Беляцький, Стефанович і Лабкович перебувають під вартою з 14 липня 2021 року. На процесі, який розпочався у січні, вони сиділи у металевій клітці.

Обвинувачені під час засідання подали клопотання, щоб процес проходив білоруською мовою. Суддя Марина Запасник відмовилася задовольнити клопотання, пославшись на дві державні мови у Білорусі. При цьому вона дозволила всім трьом продовжувати говорити у суді білоруською.

У 2011 році Беляцького засудили до Білорусі до 4,5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням в ухилянні від сплати податків. Загалом Беляцький притягувався до кримінальної відповідальності понад 20 разів – за роки активної громадської та правозахисної діяльності.

США, держави ЄС і низка інших країн після виборів у Білорусі у серпні 2020 року не визнали легітимно обраним на них головою держави Олександра Лукашенка. Проти нього і його оточення запровадили санкції. Режим Лукашенка звинувачують у грубих порушеннях прав людини і переслідуванні опозиції.