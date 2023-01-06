Суд у Мінську над Нобелівським лауреатом Алесем Беляцьким відмовився вести процес білоруською мовою

У Білорусі триває судовий процес над правозахисниками, яких звинувачують у фінансуванні антиурядових протестів і контрабанді коштів. Серед тих, кого обвинувачують лауреат Нобелівської премії миру 2022 року Алесь Беляцький. Він та інші правозахисники усі звинувачення відкидають і називають їх політичним переслідуванням з боку режиму Олександра Лукашенка, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

У Мінську 5 січня розпочався процес над лауреатом Нобелівської премії миру, головою правозахисного центру «Весна» Алесем Беляцьким , його заступником Валентином Стефановичем та координатором кампанії «Правозахисники за вільні вибори» Володимиром Лабковичем .

, його заступником та координатором кампанії «Правозахисники за вільні вибори» . Правозахисників звинувачують у фінансуванні антиурядових виступів та контрабанді коштів.

Їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

Дмитра Соловйова, який перебуває за кордоном, судять заочно.

Лідери «Весни» звинувачення відкидають, називаючи справу політичною помстою режиму Олександра Лукашенка.

Правозахисників утримують під вартою із 14 липня 2021 року.

Алесь Беляцький у 2007-2016 роках був віце-президент Міжнародної федерації за права людини. У 2011 році його вже засудили в Білорусі до 4,5 років в'язниці з конфіскацією майна за нібито приховування доходів в особливо великому розмірі.

Правозахисний центр «Весна» Біляцький створив 1996 році і досі залишається його головою.

За 26 років центр надавав юридичну, консультаційну та матеріальну допомогу тисячам людей, допомагаючи їм захистити свої громадянські права.

На процесі, який розпочався 5 січня у Мінську, звинувачених утримують у металевій клітці. Процес відкритий, але усіх, хто на нього приходить, переписують. На процесі є представники білоруських пропагандистських ресурсів.

Політв'язні попросили вести процес білоруською мовою, але суддя Марина Запасник відмовилася задовольнити клопотання, пославшись на те, що в Білорусі дві державні мови. При цьому вона дозволила всім трьом продовжувати говорити у суді білоруською.

Прохання правозахисників зняти з них наручники розглянуто не було.

«Війна в Україні перевернула на себе увагу міжнародних ЗМІ та лідерів країн. Тема Білорусі ніби відійшла на другий план, а разом із нею – арешти та репресії всередині країни, – вважає професор східноєвропейської історії Університету Альберти Девід Марплс. – І це дало Лукашенку та його режиму можливість виносити лідерам опозиції дуже тривалі та суворі тюремні терміни, по суті –будь-кому, хто якимось чином перейшов дорогу режиму.

А Беляцький, безперечно, найбільша постать, нещодавно удостоєна Нобелівської премії, завдяки чому він став відомим у всьому світі. Це правозахисник, який не давав спуску режиму протягом усіх 25 років, які є «Весна» . Дехто може вважати його мучеником. Однак це людина, яка вже проходила через суди, і вона одразу порушує питання, які можуть привернути міжнародну увагу. Наприклад, вимога мати перекладача з російської на білоруську мову. Що, звичайно, трохи провокаційно, тому що я вважаю, що його російська не менш хороша. Але він наполягає на тому, що в Білорусі ви повинні мати право навіть у суді використовувати свою рідну мову, а не мову сусідньої держави».

«Рекордна справа»

Ця політична справа режиму Лукашенка вже має рекордні 283 томи матеріалів, по 300 сторінок кожен.

У судовому процесі проходить близько 100 свідків, по всій країні проведено 120 обшуків.

Це просто ще один цвях у кришку труни Лукашенка з погляду відкритості Заходу чи його президентства для всього народу

«Коли ви бачите, як такі видатні, хоробрі та чесні люди зазнають показового суду, це викликає найсильніше обурення та засудження, – каже колишній посол США у Білорусі Кеннет Яловіц. – Лукашенко таким чином намагається показати, який він крутий. Два роки тому він ледве не втратив владу, і тепер це його спосіб сказати: я при владі, я можу робити все, що завгодно – судити цю людину, яка виступає за західні цінності, демократію, права людини, і показати, що в Білорусі закони – це правила, які встановив я – Лукашенко. Це просто ще один цвях у кришку труни Лукашенка з погляду відкритості Заходу чи його президентства для всього народу, а не лише для головорізів та бандитів із його спецслужб».

60-річний Олесь Беляцький не вперше за ґратами. Усього за роки активної громадської та правозахисної діяльності Беляцького притягували, фальсифікуючи справи, до кримінальної відповідальності понад 20 разів.

У 2022 року Алесь Беляцький став лауреатом Нобелівської премії миру поряд із українським «Центром громадянських свобод» та правозахисниками з російського «Меморіалу».

7 жовтня нагороду за Біляцького отримала його дружина Наталія Пінчук.