У Білорусі ексречника компанії засудили до 4 років колонії за фінансування «екстремістське формування»

У Мінську 24 жовтня колишньому речнику телекомунікаційної компанії А1 Миколі Бредєлєву дали 4 роки колонії за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями та фінансуванні екстремістської діяльності, повідомляють Білоруська асоціація журналістів та правозахисний центр «Вясна».

Суд над Бредєлєвим розпочався наприкінці серпня та проходив у закритому режимі.

35-річного Миколу Бределєва затримали 10 грудня 2021 року. Причину арешту не уточнювали. Спочатку йому дали 15 діб, а потім перевели до СІЗО.

За кілька днів до арешту провладний білоруський пропагандист Григорій Азарьонок опублікував у своєму телеграм-каналі відео «каяття» Бредєлєва, в якому він розповів, що передавав активісту Антону Мотольку інформацію, повʼязану з його роботою, і був підписаний на «екстремістські телеграм-канали», пише «Медіазона».

Крім цього, Бределєв на відео сказав, що він «гомосексуаліст» і живе з чоловіком понад сім років.

Через кілька годин після публікації відео австрійське відділення A1 опублікувало коментар, що «рішуче засуджує це вторгнення у сферу особистого життя одного зі своїх співробітників» та «підтримує різноманітність та свободу слова». Також A1 пообіцяла використовувати всі доступні юридичні та дипломатичні засоби для підтримки та захисту своїх співробітників у Білорусі.