Друг Лукашенка постачає шоколад з Європи до Білорусі в обхід санкцій – розслідування

Друг Олександра Лукашенка, білоруський бізнесмен Сергій Тетерін імпортує деякі заборонені продукти в обхід санкцій ЄС і продає їх за вищою ціною через відсутність конкуренції, йдеться в розслідуванні Білоруського центру розслідувань (BRC).

Підконтрольна Тетеріну компанія «БелГлобалГарант», за даними розслідувачів, отримала ексклюзивне право на імпорт продукції з Європейського союзу, включно з німецьким шоколадом бренду Ritter Sport. Цей шоколад зник із білоруських магазинів торік унаслідок запроваджених Лукашенком «контрсанкцій».

Зараз Ritter Sport можна знову купити в Білорусі в мережі магазинів «Корона», але за вищою ціною. Розслідувачі встановили, що Ritter Sport постачається до білоруських магазинів «Логістичною компанією «Схід». Засновником обох компаній є Сергій Тетерін, бізнесмен, який перебуває під санкціями ЄС як «гаманець» Лукашенка.

На запитання про те, як компанії Тетеріна могли налагодити постачання імпортного шоколаду в обхід санкцій, радник опозиційного Народного антикризового управління із Михайло Килюк сказав, що бізнесмен не міг цього зробити без дозволу Лукашенка.

Розслідувачі відзначили, що Тетерін для отримання преференцій неодноразово звертався до Лукашенка в письмовій формі і просив створити особливі умови для ведення бізнесу, «іноді всупереч законам, нормам та правилам». Він заробив свій багатомільйонний статок, як зазначено в розслідуванні, завдяки закритим звʼязкам з Лукашенком, у якого він є особистим тренером із тенісу.