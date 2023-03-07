«Категорично відкидаємо інсинуації Лукашенка» – в МЗС відреагували на звинувачення з Білорусі

Офіційний Київ «категорично відкидає інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі «Мачулищі». Про це йдеться в поширеному 7 березня коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка.

«Це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії. Загрозу потрібно шукати не в Україні, яка бореться за себе та шукає миру. Вона лежить у Росії, яка всілякими способами намагається іще більше втягнути Білорусь у війну, остаточно позбавити її незалежності та суверенітету. Олександр Лукашенко також дозволив собі грубий персональний випад на адресу президента України. Цей акт безсилля залишимо без відповіді», – ідеться в повідомленні.

Раніше 7 березня білоруський правитель, легітимність якого не визнає більшість демократичних держав світу, звинуватив Зеленського у причетності до атаки на аеродром Мачулищі поблизу Мінська, оскільки «такі операції не здійснюються без погодження з керівником країни».

26 лютого стало відомо про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом. Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі, розташованому за 12 кілометрів від Мінська. За даними ByPol, в результаті двох вибухів були пошкоджена передня і центральна частини літака, «пошкодження серйозні, літак нікуди не полетить».

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Хоча пошкодження не було офіційно підтверджено, британська розвідка зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки цей літак має вирішальне значення для російських повітряних операцій у забезпеченні картини повітряного простору.

Днями Міністерство з податків і зборів Білорусі оприлюднило відео, на якому російський літак А-50 рухається в темряві по засніженій бетонній поверхні. Відомство стверджує, що це той самий літак і він перебуває в Мачулищах.

Роль літака А-50 – створити впізнавану картину повітряної ситуації та забезпечити злагодженість дій винищувачів.