Приїзд Путіна в окупований Маріуполь порівнюють із візитом Гітлера у 1941 році

Візит президента Росії Володимира Путіна до окупованого Маріуполя у ніч на 19 березня численні користувачі соцмереж в Україні та оглядачі за кордоном порівняли із візитом до Маріуполя лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера в грудні 1941 року.

Лише два дні тому, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Володимира Путіна, його звинувачують у воєнному злочині – примусової депортації дітей з України до РФ. А лише три дні тому Україна відзначила роковини авіаудару росіян по будівлі Маріупольського драматичного театру, де ховалися сотні людей.

«Як і личить злодіям, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати, і сховати місто, яке його армія повністю зруйнувала, а мешканців вціліло небагато, подалі від сторонніх очей», – наголошує Міноборони України у твітері.

«Міжнародний злочинець Путін відвідав окупований Маріуполь. Дивився на «відбудову міста».... у ночі. Напевно, щоб при світлі дня не бачити розстріляного міста, вбитого його «визволенням». Адже у темноті не видно, скільки чорних розстріляних будинків стоїть, а де замість висоток залишилася груда каміння, – йдеться у телеграм-каналі Маріупольської міської ради. – Маріуполь – це рокова помилка кривавого диктатора. Він показав справжнє обличчя «руського миру», який є російським терором та звірством. Від нього у Маріуполі загинуло понад 22 тисячі мирних, кількість жертв може бути значно вищою».

«Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт «режисера війни» (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття», – написав у твітері радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував у твітері фото Адольфа Гітлера під час відвідування штабу групи армій «Південь» у Маріуполі у грудні 1941 року і дописав: «Інший диктатор також одного разу відвідав Маріуполь. Ми знаємо, чим закінчилася його історія... «Багато істориків і сучасників стверджують, що саме тут Гітлер вперше зрозумів, що війна програна» – WarHistoryOnline».

«Два фото: «Путін» на Радбезі та «Путін» у Маріуполі. Своїх чиновників він боїться більше, ніж маріупольців?» – додав Геращенко.

«Путін відвідує Маріуполь, місце одного з найжахливіших воєнних злочинів російської армії – бомбардування театру, наповненого дітьми, на якому було чітко написано слово «діти», написане російською мовою, щоб бомбардувальники не зробили того, що вони зробили тоді», – пише Кеннет Рот, колишній виконавчий директор Human Rights Watch.

Керівник московського бюро Financial Times Макс Седдон описує у твітері одне з відео, опублікованих російськими пропагандистськими медіа: «Тут Путін, очевидно, їздить Маріуполем напівінкогніто, оскільки Марат Хуснуллін, високопосадовець, відповідальний за будівництво та реконструкцію, розповідає йому про зусилля Росії відновити те, що зруйнувала її армія».

Седдон також додав: «Зверніть увагу, як для цього нібито спонтанного візиту до Маріуполя глибокої ночі люди, які живуть у цій квартирі, накрили для Путіна цілий стіл їжі, ніби він Санта-Клаус і просто з’являється без попередження».

«Чому вночі? Тому що вдень навіть бетоні курники Путіна та «потемкинские деревни» Шойгу виглядають так. Тут репортажів про «удобно, красиво» не вийде. Тому – вночі. Коли справжньої краси від російського окупаційного дизайну ховає темрява», – пише радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Путін відвідує окупований, зруйнований Маріуполь. Вночі, в темряві, їде порожніми вулицями. Місцева жінка в одному з небагатьох відбудованих житлових будинків показана, щоб подякувати йому за «перемогу». Не зовсім схоже на впевнене управління», – пише головний кореспондент із закордонних справ The Wall Street Journal Ярослав Трофімов.

«Ролик російського державного телебачення про візит Путіна до Маріуполя, де «місцеві жителі» дякують йому за приїзд. Коли він проїжджає, у Москві розчищають цілі вулиці, але російське державне телебачення хоче, щоб росіяни повірили, що цей вилив вдячності є спонтанним», – пише інший кореспондент The Wall Street Journal Метью Луксмур.

При цьому чимало користувачів соцмереж висловили сумнів, що відео зняте саме у Маріуполі.

Але український телеведучий Андрій Бєдняков, уродженець Маріуполя, у коментарях до свого допису в інстаграмі висловив переконання в автентичності місці і героїв зйомки. «Багато пишуть, що люди ці «перевдягнені» [актори]. Я навіть не думаю, що це перевдягнені. У нас в місті були прихильники рузького світу. І слухаючи, що несуть ці люди, я розумію, що в мене до них величезна злість. Саме до цих тих, хто чекає і кличе. Саме через них ми не можемо приїхати до себе на малу батьківщину. Саме через них загинули десятки тисяч людей. Саме через них зруйновано наше місто».