Окупанти-«побратими». Дії Путіна стосовно України і Гітлера щодо Норвегії є дуже подібними – Polygraph

МЗС Росії цього місяця розкритикувало посла США в Норвегії Марка Натансона за те, що він порівняв вторгнення Росії в Україну в 2022 році з вторгненням Німеччини в Норвегію у 1940 році. Натомість проєкт «Голосу Америки» Polygraph.info («Поліграф») навів факти, що свідчать про подібність між двома вторгненнями.

Посол Сполучених Штатів у Норвегії Марк Натансон висловив свої міркування 1 березня на Kirkenes Conference – міжнародній конференції з питань співпраці в Баренцевому регіоні, яка щорічно проводиться у Норвегії. Він сказав: «Неспровоковане вторгнення Путіна в Україну… нагадує мені ще одну подію у світовій історії. 9 квітня 1940 року Адольф Гітлер розпочав неспровоковане вторгнення до Норвегії 82 роки тому».

На це порівняння прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова заявила: «В кулуарах конференції він зробив абсолютно блюзнірські та образливі висловлювання про Росію та керівництво нашої країни. Він порівняв «спеціальну військову операцію» Росії в Україні з… гітлерівським вторгненням до Норвегії в 1940 році… Це приклад більш ніж просто політичного хамства, це крайнє невігластво та блюзнірство».

Захарова помиляється, стверджує «Поліграф»: і вторгнення гітлерівської Німеччини в Норвегію в 1940 році, і вторгнення путінської Росії в Україну в 2022 році насправді були актами неспровокованої агресії проти суверенних держав.

Ось деякі подібності між двома вторгненнями:

Агресор вторгся з кількох напрямків і висадив війська під столицею

9 квітня 1940 року Німеччина напала на Норвегію з півдня, заходу та північного заходу. Передові загони німецьких військ зайняли шість великих норвезьких портів, від столиці Осло на північ до Нарвіка. «У той же час один парашутний батальйон (перший в історії, задіяний у війні) зайняв аеродроми Осло і Ставангера, а 800 оперативних літаків викликали страх у норвезького населення», – писала «Британська енциклопедія».

Вермахт (збройні сили Німеччини) планував швидко перемогти норвезьких захисників, перш ніж вдасться організувати опір.

24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну з півночі, сходу та півдня. У той же час елітний російський десантний підрозділ намагався захопити аеропорт Гостомель, розташований за 10 кілометрів від Києва. Російські повітрянодесантні війська мали намір штурмувати столицю та захопити резиденцію уряду «не пізніше вечора суботи, 26 лютого 2022 року».

Російська армія планувала захопити Київ за лічені дні, повідомляло видання The New York Times: «Плани вторгнення Росії, отримані The New York Times, показують, що військові розраховували пробігти сотні миль через Україну та перемогти протягом кількох днів. Офіцерам наказали пакувати парадну форму та медалі напередодні військових парадів у столиці України Києві».

Окупанти прийшли як «побратими»

У 1940 році німецькі війська, які окупували Норвегію, заявили, що норвежці та німці мають особливі зв’язки як скандинавські брати.

Деспіна Стратігакос, проректор і професор архітектури в Університеті Баффало висловилася про це так: «Нацисти вважали вторгнення до Норвегії поверненням додому: вони стверджували, що німці походять з Півночі і нарешті повертаються, роблячи землю знову своєю».

З початку російсько-українського конфлікту в 2014 році російські офіційні особи та пропаганда неодноразово заявляли, що Київ є «просто російським містом», що українці були штучно створені всередині російського народу, і що українці та росіяни є братами або навіть одним народом, як написав у липні 2021 року Володимир Путін.

«Я сказав, що росіяни та українці – один народ, єдине ціле. Ці слова – не данина якійсь кон’юнктурі, поточним політичним обставинам. Говорив про це неодноразово, це моє переконання», – зазначив керівник РФ.

На агресора чекав місцевий колаборант

Відкун Квіслінг, норвезький фашист і засновник партії «Національний союз», чекав прибуття німецьких військових до Норвегії. Як розповідала «Британська енциклопедія», «на зустрічі з Адольфом Гітлером у грудні 1939 року Квіслінг закликав до німецької окупації Норвегії. Після німецького вторгнення у квітні 1940 року він проголосив себе главою уряду».

Згодом Квіслінг був «маріонетковим лідером» окупаційного уряду Німеччини. У лютому 1942 року він був призначений «міністром-президентом» при німецькому рейхскомісарі Йозефі Тербовені. Відтоді «квіслінг» стало означати «зрадник» або «колабораціоніст».

В Україні Віктор Медведчук, лідер української проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) і особистий друг президента Володимира Путіна, чекав російських військ у Києві.

«Українська правда» написала в лютому 2023 року: «Ще за місяць до російського вторгнення один впливовий член ОПЗЖ, здається, жартував, що Медведчук «просто чекає на Путіна».

Федір Веніславський, представник президента України в Конституційному суді країни, у квітні 2022 року заявив, що Медведчук мав би стати маріонетковим президентом України в разі успіху блискавичного російського вторгнення.

(Джерело: «Голос Америки»)