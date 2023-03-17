Зеленський про ордер на арешт Путіна: з цього рішення почнеться «історична відповідальність»

Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо надання ордеру на арешт російського президента Володимира Путіна.

«Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. У справі, у якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей – незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста», – сказав він у своєму відеозверненні.



За словами Зеленського, зробити це було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста.

«Розділяти дітей із сім’ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв’язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидна державна політика Росії, державні рішення і державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави», – наголосив президент.

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація дітей.

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Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. За даними ОГП, офіційно зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, але реальна цифра може бути значно більшою. 308 дітей Україна змогла повернути додому.

Правозахисники організації Amnesty International задокументували випадки примусового вивезення цивільних до інших окупованих регіонів України або до Росії. В організації вказують на те, що закони війни забороняють примусове перевезення людей із захищених груп населення. Всиновлення вивезених з України дітей російськими сім’ями також порушує міжнародне право.