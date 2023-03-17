Генпрокурор Костін назвав «історичним» рішення МКС щодо Путіна

Генеральний прокурор України Андрій Костін назвав «історичним» рішення Міжнародного кримінального суду щодо російського президента Володимира Путіна.



«Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей. Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності. Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права», – цитує його пресслужба Офісу генпрокурора.

Андрій Костій наголошує, що сьогоднішнє рішення – «історичний крок і лише початок довгого шляху до відновлення справедливості».



За даними ОГП, офіційно зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, але реальна цифра може бути значно більшою. 308 дітей Україна змогла повернути додому.

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та Уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин –незаконна депортація дітей.