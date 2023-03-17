У Росії відреагували на ордер МКС на арешт Путіна

У Росії відреагували на видачу Міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт російського президента Володимира Путіна – у МЗС Росії кажуть, що рішення МКС не мають для Москви «жодного значення».



«Рішення Міжнародного кримінального суду для нашої країни не мають жодного значення, зокрема, з правової точки зору. Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі «рецепти» на арешт, що виходять від Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними», – заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, яку цитує російська агенція «Интерфакс».

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин –незаконна депортація дітей.

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Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. За даними ОГП, офіційно зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, але реальна цифра може бути значно більшою. 308 дітей Україна змогла повернути додому.

Правозахисники організації Amnesty International задокументували випадки примусового вивезення цивільних до інших окупованих регіонів України або до Росії. В організації вказують на те, що закони війни забороняють примусове перевезення людей із захищених груп населення. Всиновлення вивезених з України дітей російськими сім’ями також порушує міжнародне право.