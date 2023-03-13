РФ має припинити депортацію дітей з України. Київ має подбати, щоб діти жили не в інтернатах – HRW

Про руйнівні наслідки для дітей в інтернатних установах України через війну заявила у своєму звіті 13 березня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Правозахисники вказують на те, що діти були насильно вивезені в Росію та розлучені зі своїми сім’ями, та пережили травматичний досвід війни і переміщення.

У 55-сторінковому звіті організації йдеться про ризики для дітей із установ у районах безпосередніх бойових дій, а також для дітей, евакуйованих до інших регіонів чи країн Європи.

Організація посилається на дані уряду України про те, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україні в інтернатних установах перебувало понад 105 000 дітей, що є найбільшим показником у Європі після Росії. За даними ЮНІСЕФ, майже половина з цього числа – діти з інвалідністю.

Росія несе відповідальність за кризу, з якою зіткнулися ці діти, але війна посилює необхідність того, щоб Україна, за підтримки іноземних урядів та гуманітарних організацій, припинила розміщувати дітей у спеціальні установи та розширила сімейний та громадський догляд, йдеться у звіті HRW.

«Українські діти, які були розміщені в дитячих закладах радянської доби, тепер стикаються з величезним ризиком через війну Росії з Україною. Необхідні узгоджені міжнародні зусилля щодо виявлення та повернення дітей, які були депортовані до Росії, а Україна та її союзники мають забезпечити виявлення всіх дітей, які були або залишаються в інтернатах, і їм була надана підтримка, щоб вони могли жити зі своїми сім’ями та у співтовариствах», – заявив Білл Ван Есвельд, заступник директора з прав дітей HRW.

Повідомляється, що Human Rights Watch відвідала 12 дитбудинків у Львівській області та ще три у Лодзі (Польща), куди було евакуйовано українських дітей та персонал з районів безпосередніх бойових дій.

«Багатьом дітям в інтернатах доводилося тижнями ховатися від обстрілів у підвалах без електрики та водопроводу, зокрема дітям з інвалідністю. Група дітей із маріупольської установи не розмовляла чотири дні після того, як їх евакуювали до Львова у березні 2022 року – ймовірно, через травму, розповів один із волонтерів. Співробітники іншої установи навчали дітей старшого віку відносити молодших дітей до підвалу, коли лунали сирени повітряної тривоги», – повідомили правозахисники.

HRW каже, що 9 з 10 дітей у дитбудинках України мають батьків з повними батьківськими правами та були поміщені до інтернатних закладів через бідність їхніх сімей або важкі життєві обставини, або через те, що дитина має інвалідність. Після того, як почалися російські атаки, більшість дітей з дитячих установ були відправлені додому до своїх родин, а тисячі евакуйовані до інших закладів. Потреби тисяч дітей ще потрібно оцінити. За міжнародної підтримки Україна має терміново встановити місцезнаходження всіх дітей із дитячих закладів та забезпечити їх добробут, зазначає HRW.

Правозахисники звертають увагу на те, що часто разом із дітьми евакуювалася лише невелика частина персоналу дитбудинків. І цей персонал був виснажений цілодобовою роботою.

Також під час евакуації дітей за кордон були випадки, коли брати та сестри були розлучені, діти тимчасово не могли здобути освіту та соціальну підтримку. Європейські країни мають укласти угоди з Україною, щоб у всіх випадках відстоювати найкращі інтереси дитини, наголошує HRW.

«Ця жорстока війна наочно показала необхідність покласти край небезпекам, з якими стикаються діти, поміщені до спеціалізованих установ. Повернення дітей, незаконно захоплених російськими військами, має бути міжнародним пріоритетом, і Україна та її союзники можуть і повинні забезпечити, щоб усі діти в Україні мали своє право жити в сім’ях, а не в установах», – сказав Ван Есвельд.

HRW наголошує, що насильницьке переведення Росією дітей із українських інтернатних установ до Росії або на окуповану територію є воєнним злочином.

За даними уряду України, 100 установ, у яких до 2022 року було понад 32 000 дітей, перебувають у регіонах, частково або повністю окупованих Росією.

У травні 2022 року російський парламент вніс зміни до законів, які дозволяють владі надавати російське громадянство українським дітям, полегшуючи їхню опіку та усиновлення сім’ями в Росії.

Міжнародні закони забороняють міждержавне усиновлення під час збройних конфліктів, нагадують правозахисники. У спільній заяві HRW та ще 42 організації засудили насильницьке вивезення та усиновлення, та закликали Росію надати ООН та іншим організаціям доступ для ідентифікації цих дітей, нагляду за їх добробутом та сприяння у поверненні в Україну.