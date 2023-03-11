«Нав'язують російські наративи». Чому вчителі з Дагестану їдуть в Україну і чого навчають дітей в окупації?

Навіщо вчителі з Дагестану приїжджають на окуповану частину півдня України? Чи вдається російським окупаційним силам налагодити систему освіти в регіоні? Чи продовжуються переслідування батьків і дітей, які навчаються за українськими програмами, і чим це їм це загрожує? Все це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

У Мелітополі окупанти розселяють звезених туди російських лікарів і вчителів у студентських гуртожитках, повідомив 4 березня Центр національного спротиву. За його даними, більшість місцевих фахівців виїхали з регіону, тож окупанти мають кадровий дефіцит. Аби його заповнити, вони змушені завозити представників різних професій з Росії.

Водночас більшість студентів також виїхали з регіону і не навчаються у створених окупантами навчальних закладах. Тож тих, хто приїхали з Росії, розселяють до порожніх гуртожитків. Крім того, звезених росіян заселяють також до помешкань мелітопольців, які виїхали з окупації.

Як стало відомо з російських ЗМІ, до Мелітополя приїхали вчителі, зокрема, з Дагестану. В одному з сюжетів дагестанського телебачення сказано, що «рівень знань у школярів Мелітополя начебто дуже низький, а оцінки з усіх предметів їм ставили за національною ознакою та за добре знання української мови».

У Центрі національного спротиву також повідомляли, що окупанти здійснюють рейди щодо виявлення дітей, яких батьки не віддали навчатися до російських шкіл. Батькам таких дітей погрожують позбавленням батьківських прав і депортацією. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 1 березня повідомив, що вже є випадок, коли з міста депортували жінку з дітьми через навчання за українською програмою.

Днями один із таких рейдів окупанти провели також у Бердянську, повідомляють у Центрі національного спротиву. Під час обшуків їм погрожували штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть щоб ті отримували паспорт Росії, стверджують у Центрі.

«Головна мотивація – це гроші»

Журналіст проєкту Радіо Свобода «Кавказ.Реалії» Закір Магомедов розповів, що на окуповані території півдня України поїхали приблизно 50 вчителів із Дагестану. Їхня головна мотивація – це гроші, каже журналіст.

Накладається й пропаганда, і нікого не бентежить, що в Москві ми все ще, люди Північного Кавказу, залишаємось людьми другого сорту

«Вони хочуть заробити грошей. Так само, як багатьом незрозуміло було, чому люди з Кавказу їдуть воювати в Україну за так званий умовний «русский мир». Чому ті ж дагестанські бійці перебувають, або навіть не бійці, а добровольці, маю на увазі, чому вони перебувають на фронті? Тут основна причина, як на мене, це гроші. Звичайно, тут накладається й пропаганда, і нікого, звичайно, не бентежить, що в Москві ми все ще, люди Північного Кавказу, залишаємось людьми другого сорту», – зауважив журналіст.

«Для багатьох людей, я хочу підкреслити, що для багатьох людей ці умовні 2-3 місяці на війні – це можливість заробити гроші, які б вони заробляли 5-6 років, займаючись чимось у Росії», – додав він.

Те, що дагестанські вчителі критикують українську систему освіти – це завдання російської пропаганди, впевнений Магомедов.

Самі вчителі, коли скаржаться на українських дітей, що вони погано говорять, спілкуються російською з явним акцентом

«Ми вибірково перевірили 5-6 цих вчителів. Просто вибірково, ось пальцем у небо, скажімо так. Кожен із них отримував якусь, я не знаю, умовну державну, республіканську грамоту, кожен із них отримував там якісь заохочення від держави. І, звичайно, в таких умовах вони легко говоритимуть про те, що діти, які навчаються у школах, погано розмовляють російською мовою. Причому самі вчителі, коли скаржаться на українських дітей, що вони погано говорять, спілкуються російською з явним акцентом, що дуже смішно виглядає. І ось те, що вони кажуть, що діти не знають материки, ну вибачте, я не впевнений, що кожен російський вчитель знає материки, якщо вже на те пішло», – наголосив журналіст.

Він також зазначив, що вчителі в Росії відіграють велику роль у підтримці влади.

«Вчителі тут грають на руку пропаганді. Вчителям не звикати так грати. Коли у нас вибори проходять, якісь державні заходи, вчителі не тільки в Дагестані, не лише на всьому Кавказі, а й по всій Росії, перебувають у цих комісіях», – розповідає Магомедов.

«І я більш ніж впевнений, що якась частина вини того, що відбувається, того, що Росія розпочала війну в Україні, вона частково лежить і на тих людях, які фальсифікували, зокрема й вибори. А маса людей, які брали участь у цьому, це були саме вчителі», – додав він.

«У дітей пристуній спротив»

Директорка однієї з гімназій Мелітополя Олена Тюріна розповіла, що безпосередньо в цьому місті працюють більше ніж десяток вчителів з Дагестану.

«З розмов вони звичайно говорять про те, що наші діти взагалі не вчили російську мову, що вона в нас вчилася на рівні англійської мови. Про те, що діти не вміють спілкуватися, не знають російську мову, не вміють писати. З одного боку це неправда, з іншого боку, а чому повинно бути саме так, як вони хочуть», – зазначила вона.

Чому вони дивуються з того, що діти не знають російську мову, не зрозуміло. Ми й не повинні були вчити російську мову

«Тому що, дійсно, школи у нас були українськими, вчилися за українською програмою, писали українською мовою. Якщо вивчалася російська мова, то в окремих школах десь факультативно і то останні 5-6 років вже цього не відбувалося. Просто йшло таке побутове спілкування. Чому вони дивуються з того, що діти не знають російську мову, не зрозуміло. Тому що Україна незалежна держава ми й не повинні були вчити російську мову», – підкреслила директорка.

У школярів старших класів окупанти перевіряють мобільні телефони ледь не щодня, щоб виявити, хто з них паралельно навчається за українською програмою, каже директорка гімназії.

Чекають, що діти один одного підставлять

«Також запитують дітей в класах, хто навчається за українською програмою та чекають, що діти один одного підставлять, скажу, що це теж відбувається, тому що діти говорять про це, між собою спілкуються. Тому останнім часом самі учні зрозуміли й ці питання дуже обережно обговорюються на території школи», – розповіла вона.

Втім, деякі діти також по-своєму чинять спротив окупантам, додала Тюріна.

«У нас є інформація, що діти співають гімн Росії, а в цей час дитина стоїть і співає гімн України. Тому маленькі такі кроки їхнього спротиву – вони теж мають значення. Намагаються рідше ходити до школи. Я знаю, що в нас до дня народження Тараса Шевченка проходили флешмоби – наші діти надсилали нам відео з віршами Шевченка на вулиці. Ми, звичайно, їх подивилися, але розмістити у соцмережах побоялися, тому що це дуже небезпечно», – розповіла освітянка.

«Кожен викладає, що може»

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що в цьому місті окупанти стикнулися з великим дефіцитом педагогів.

Окупанти дуже серйозно зайнялися питаннями вчителів, які залишилися на окупованій території

«Коли почався навчальний рік 2023-2024, надходила інформація, що окупанти дуже серйозно зайнялися питаннями вчителів, які залишилися на окупованій території, але працюють на українську освіту в межах українського законодавства й онлайн викладають дітям, які перебувають або на окупованій території, або на підконтрольній (владі України) території, за кордоном», – каже він.

Інтеграції української системи освіти до російської, як планували окупанти, не відбулося, стверджує Дудукалов.

«Здається була з Маріуполя інформація про те, що там конкретно заїхали викладачі й педагоги з РФ або з Криму і відповідно окупанти намагалися нашу систему освіти взаємно інтегрувати в російську законодавчу площину, відправляючи наших вчителів-колаборантів на навчання до Криму або в Росію. І відповідно запрошуючи викладачів звідти, з Росії або Криму на нашу окуповану територію. Це серйозних звершень не дало, бо до сьогодні система, як система освіти, практично відсутня. Бо в різних навчальних закладах по-різному ставляться до процедури й процесу навчання. Таке розуміння, як навчальна програма, відсутнє, тобто кожен викладає, що може», – зауважив Дудукалов.

Російські окупаційні сили активно використовують систему освіти для поширення власної пропаганди, розповідає політик.

Дітям показували, як виглядає зброя, давали її потримати в руках, пояснювали, як нею користуватися

«Непоодинокі випадки були, коли запрошували до шкіл військових у формі зі зброєю. Вони дітям показували, як виглядає зброя, давали її потримати в руках, пояснювали, як нею користуватися і було навіть таке, що у Бердянську на територію навчальних закладів, на територію шкіл заганяли, чи БТР, чи якісь позашляховики із «зетками». І відповідно дітям пропонували подивитися на цю техніку, полазити в середині», – каже він.

«Під цим соусом під час так званого навчального процесу окупанти запрошували дітей реєструватися до якихось «гітлер'югенд» загонів, щоб в майбутньому вони могли воювати проти «нацистів українських» і це було дуже активно», – додав Дудукалов.



За його словами, окупанти намагаються встановити тотальний контроль за освітою.

«Були випадки зупинки людей на вулицях з метою перевірки мобільного телефону з метою перевірки галереї, месенджерів, підписок тобто такого мінісвіту цієї людини, з розумінням, чи є ця людина патріотичною. Ці невдалі акції окупантів почали розповсюджуватися на дітей», – зазначив політик.

Іноді забирають дитину зі школи, везуть до батьків і вже проводять роз'яснювальну роботу з родиною з погрозами

«Дуже часто перевіряють без попередження дітей-старшокласників, їхні телефони, як вони спілкуються з батьками, один з одним, якою мовою, на які теми, на які новини підписані, що вони бачать, що в їхньому інформаційному просторі відбувається? Якщо з'ясовується, що дитина з патріотичної родини й з батьками спілкується відповідним чином, не важливо якою мовою, патріоти на нашій території російськомовні переважно, але це їх (окупантів – ред.) дуже бентежить, вони проводять роз'яснювальну роботу. А іноді забирають її зі школи, везуть до батьків і вже проводять роз'яснювальну роботу з родиною з погрозами», – стверджує Дудукалов.



Він додав, що ще восени окупанти створили так звані комісії з захисту прав дітей, мета яких – також репресивна.

Вже можуть бути й арешти дітей або їхніх батьків і викрадення дітей

«В місті Приморську було складено кілька адміністративних протоколів, винесених цими так званими комісіями, якими застосовано санкції у вигляді штрафів до батьків, діти яких не відвідують окупантські навчальні заклади. Розуміючи загальний підхід і розуміючи дії окупантів вже протягом року, наступними кроками вже можуть бути й арешти дітей або їхніх батьків, і викрадення дітей. Так що репресії тільки посилюються», – каже політик.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Залякують батьків»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що на лівобережній частині регіону окупанти так само здійснюють рейди з виявлення школярів, які навчаються за українською програмою. І погрожують їхнім батькам.

«Погрожують позбавленням батьківських прав, погрожують штрафом батькам, якщо діти не будуть ходити до цих шкіл і велика кількість батьків, наших людей, вони просто залякані. Й саме тому ці діти ходять до цих шкіл, батьки бояться, що дітей заберуть», – каже депутат.

За його даними, у школах окупованої Херсонщини дітям так само нав'язують російські наративи.

Продовження реалізації пропагандистського терору наших людей

«Я не можу це назвати навчанням. Це фактично продовження реалізації такого пропагандистського терору наших людей. Примушують батьків, щоб вони дітей відправляли в ці школи. В цих школах їх ніби-то навчають вже за російськими програмами. Є великий тиск саме такої мілітаристської пропаганди та підготовки дітей. Це от реалізація програми їхньої – «Юнармія», так само дітей там одягають у військову форму та роблять з цього якісь ролики. Це жахіття», – зазначає Соболевський.

«Загрожує позбавлення волі та арешт»

Директорка однієї зі шкіл Нової Каховки Херсонської області Оксана Якубова, яка виїхала з окупації, розповіла «Новинам Приазовʼя», що влітку минулого року російські військові суттєво посилили тиск на освітян, які не йшли з ними на співпрацю.

Ті, хто залишилися стійкими патріотами, з тими почалися розправи

«Ситуація загострювалася з кожним днем – наші колективи, наші вчителі, і учні, і батьки учнів, які залишались у місті, не йшли на співпрацю. Звичайно, були й колаборанти. Ну а ті, хто залишилися стійкими патріотами, з тими почалися розправи. Було розпорядження військового коменданта Леонтьєва, де було сказано про те, що ті, хто відмовляються від співпраці, не мають права заходити в школи, на територію школи, на територію садочка, це загрожує позбавлення волі та арешт», – розповіла жінка.

У серпні російські військові затримали директорку. Вона розповіла, що вимагали від неї російські окупанти.

Дали аркуш, щоб я написала всіх проукраїнських освітян

«Щоб я написала заяву про співпрацю. Потім дали ще один аркуш, щоб я написала всіх проукраїнських освітян, вчителів. Було поставлено ультиматум. Вони бачили, що ми не напишемо ці заяви (про співпрацю), вони знали, що ми не напишемо ці списки проукраїнських освітян, то вони поставили умову: «Якщо ви хочете залишитися живими – значить, ви повинні довезти тут оргтехніку, комп’ютери, які ваші вчителі тримають вдома».

Російські військові відпустили Оксану Якубову, потім їй вдалося виїхати з окупації через Крим до Польщі, а звідти вона повернулася до України і зараз живе у Києві та продовжує викладати.