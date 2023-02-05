ЦНС: на окупованих територіях російські військові спалюють українські книжки

На тимчасово окупованих територіях російські військові вилучають українські книги, а потім спалюють їх у котельнях, інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначають у Центрі, книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Так, у Ровеньках на Луганщині було зафіксовано випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

«Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. При цьому, росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають «нацистську літературу», але до переліку такої літератури потрапляють всі українські книги», – уточнює ЦНС.

За інформацією Центру, раніше так зване «міністерство освіти та науки ЛНР», які є представниками «окупаційної влади» в Луганській області, направило керівникам адміністрацій міст та районів, а також підвідомчим освітнім організаціям документ з рекомендацією вилучити з фондів шкільних бібліотек книги з переліку, в якому налічувалось 365 позицій.

Частина Луганської області, в тому числі вугледобувні підприємства, була окупована російськими військами та підконтрольними їм незаконними угрупованнями з 2014 року.