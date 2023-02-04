Агресору на руку. Чому не всі українці відмовились від російської музики та кіно

Через майже рік повномасштабної війни українці все ще дивляться російські фільми та слухають російських виконавців – проте, соцопитування фіксують зменшення споживання такого контенту. Соціологічна група «Рейтинг» в рамках 17-го загальнонаціонального опитування в умовах війни з’ясувала, що більше 40% опитаних українців припинили дивитися російські серіали, 25% ніколи їх і не дивилися, і лиш 15% продовжують дивитись, як і раніше. Щодо музики – ситуація подібна: понад 40% опитаних взагалі припинили слухати російську музику, ще 18% не слухали раніше й зараз не слухають, тільки чверть – продовжують слухати, як і раніше.

Продаж книг російських авторів зведений нанівець: Держкомтелерадіо заборонив їхнє ввезення з лютого 2022-го. З цифровими майданчиками ситуація складніша: дані про прослуховування показують, що російські виконавці й досі – у топах. Що це дає Росії? По-перше, монетизацію від прослуховування треків та переглядів кіно, а по-друге, пропаганду. Радіо Донбас.Реалії поговорило з українськими акторами, письменниками і блогерами – чи справді серіали та поп-зірки РФ все ще небезпечні для України?

«Нічого наразі не може бути поза політикою, а культура і мистецтво – це взагалі інструменти пропаганди, політики, це було завжди, а не народилося вчора», – каже письменниця Катерина Флекман. Її вірш про кішку набрав тисячі репостів та мільйони переглядів у соцмережах, а сама збірка віршів стала хронікою першого року війни.

Авторка ділиться: через книгу зверталася і до російської аудиторії, прагнувши розказати, що реально відбувається в Україні після 24 лютого.

«Що б там не говорили, але росіяни розуміють українську мову, і ця книга – спроба до них достукатися, дати їм зрозуміти, що своєю мовчазною позицією – вони підтримують війну в Україні», – ділиться Катерина.

У 2022-му в Україні заборонили продаж літератури російською мовою, а російських та білоруських класиків виключили зі шкільної програми для українських дітей.

Український репертуар та російські хіти

За 2022-й рік сталися зміни і в репертуарі української естради: російські пісні зникли з ротацій, а на зміну їм прийшли нові україномовні хіти.

Деякі з них одразу завоювали вітчизняного слухача і стали вірусними на всіх цифрових майданчиках, інші – були лише сплеском народної творчості, що великого схвалення від аудиторії не отримав.

Однак, із плейлистів деяких українців пісні російських виконавців нікуди не зникли. Телеведучий і блогер Анатолій Анатоліч міркує про те, чому попри замовчування війни в Україні чи відкриту підтримку Путіна деякими російськими селебріті – український глядач і досі не натиснув remove у своєму плеєрі.

«Я перестав сприймати контент без розуміння позиції людини. Звичайно, що ніхто у нас не може заборонити слухати Басту, але водночас більшість людей таких, як я, викреслили таку музику зі свого списку, а слухають багато крутого українського репу. Коли росіяни дивляться на блогерів, у яких є українське коріння, – а вони мовчать або, як Юра Бардаш, розповідають, що тут бандерівці – це для їхньої пропаганди суперскарб», – розповідає телеведучий.

Мовчання ягнят

Окремим елементом, який грає російській пропаганді на користь, є позиція українських артистів, які мають популярність в Росії, але не висловлюють своєї позиції, каже Анатоліч.

«Порахуємо українців, які були популярними в Москві до 24 лютого: Аня Седокова, Регіна Тодоренко, Астровська з «Ріал О», Асті, Марув, Лобода, Лорак, Повалій, Марі Краймбрері, ще ряд акторів – і хто з них хоч щось сказав? І ось це мовчання створює у російської аудиторії певну бульбашку, де їм розповідають, що в Україні дійсно живуть поганці, а українські зірки з великою аудиторією в Росії це не спростовують», – говорить Анатолій Анатоліч.

Не йшла мова про якісь суперечки, а йшла мова про загрози життю людей

«Стосовно наших діячів культури – це величезний особистий вибір, і він мав бути однозначним ще на початку, тому що не йшла мова про якісь суперечки, а йшла мова про загрози життю. Всі люди, які мають в культурі чи мистецтві певні рейтинги, – люди публічного поля, і вони мають транслювати свою позицію, тому що у них є прихильники, є люди, які сумніваються, щось думають і усвідомлюють. Коли лідер думок мовчить, то це викликає до нього питання», – каже письменниця Катерина Флекман.

Якби до російських солдатів звернулися з ЧБД

Серед уподобань українців – чимало гумористичних інтернет-шоу від російських коміків. Шоумен одного з таких Нурлан Сабуров втрапив у скандал через замовчування ситуації в Україні. На концерті в Сан-Франциско протягом виступу Сабурова українка Юлія Косівчук піднялася на сцену до коміка у білій сукні з червоними плямами, які символізували вбитих та зґвалтованих окупантами жінок. У відповідь Сабуров невдало пожартував: «Вибачте, це місячні?». Цей невдалий жарт коштував коміку скасованих у подальшому концертів.

Якби ці коміки говорили на початку вторгнення зі своєю аудиторією, то, можливо, і солдати, які їхали в Україну, по-іншому сприймали інформацію про війну

«Якщо сказати про тих популярних коміків, які з камеді-клаб – зрозуміло, чого вони мовчать, бо є ТНТ, Газпроммедіа і так далі, а це провладні медіа. Але якби ці коміки говорили на початку вторгнення зі своєю аудиторією, то, можливо, і солдати, які їхали в Україну, по-іншому сприймали інформацію про війну, а всі вони мовчать. Люди, які могли отримати посил від лідерів думок – його не отримали», – каже Анатолій Анатоліч.

«Більшість поставили на аватарки Z, хоча з України не вилазили»

Засилля російських зірокв Україні дещо спало після окупації Донбасу в 2014 році: тоді українські таланти мали шанс себе проявити, однак тривало це недовго.

«З 14-й по 19-й рік у нас російських акторів майже не було, а потім почалося послаблення, почали пускати тих, хто не був в Криму. Ми спілкувалися на знімальних майданчиках, вони сюди приїжджали, їм все подобалося, щасливі були, казали, яка Україна прекрасна, а от після 24 лютого фактично всі... там можна на пальцях перерахувати, хто висловив Україні підтримку – а більшість, 98%, поставили на аватарки Z, і це ті, які з України не вилазили», – розповідає українська акторка Вікторія Білан-Ращук.

Вікторія пригадує, що образи українців в спільних російсько-українських проєктах в переважній більшості були недолугими та відверто насмішливими.

Українці в спільних кінопроектах завжди виставлялися в ролі трошки недорозвинутих. Дурачків, або якихось простачків, рабів, служниць

«В російських серіалах і кіно, якщо якийсь персонаж траплявся українець, або якась історія мала бути наполовину російсько-українська, то українці завжди виставлялися в ролі трошки недорозвинутих. Дурачків, або якихось простачків, рабів, служниць, дуже рідко, я вам навіть не зназву проект, де їх виставляли розумними чи принциповими», – розповідає українська акторка Вікторія Білан-Ращук.

Культура на війні

Кінематограф жваво відреагував на війну, вітчизняні і закордонні режисери почали роботи над художніми та документальними стрічками. А українські лідери думок, серед яких і співаки і актори – взяли до рук зброю, наочно демонструючи свою позицію.

«Мій чоловік – актор, і він з 24 лютого прийняв рішення, не роздумував жодного дня – пішов воювати. Зараз він біля Бахмуту. Сказав: я не зможу займатися професією, яку можуть просто знищити зараз. Якщо я її не буду захищати, якщо ми дамо їм перемогти, то моєї професії в тому розумінні, якому я хотів – її просто не буде», – розповідає Вікторія Білан-Ращук.

Разом із колегами вона створює петиції та проводять акції на підтримку України, волонтерить та підпримує ЗСУ, каже: треба шанувати, любити, піднімати своїх, тому що на цьому виховуються діти.

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