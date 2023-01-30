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Суспільство

Пам’яті Дмитра Павличка: яким запам’ятають автора поезії «​Два кольори»

Український поет Дмитро Павличко. 1987 рік

В Україні прощаються із «поетом-епохою» Дмитром Павличком, який помер 29 січня на 94-му році життя. Поет-шістдесятник, перекладач, критик, політик, один із організаторів Народного руху України, голова Секретаріату Народного руху, головний редактор українського журналу іноземної літератури «Всесвіт» та народний депутат з 1990-го до 1994-го та з 1998-го до 1999-го.

Радіо Свобода зібрало реакції на подію та спогади про Дмитра Павличка із соціальних мереж. Хтось вважає, що Павличко був дотичним до Української повстанської армії, а хтось згадує, що поет писав про Леніна та як він співпрацював із радянської владою.

Олександр Зінченко, історик, радник «Суспільного», працював в Українському інституті національної пам'яті:

– «Читай. А ні – то я задушу тебе!» – гучним шепотом просичав Дмитро Павличко Леоніду Кравчуку о 17:42 24 серпня 1991 року.

За 18 хвилин Україна проголосила Незалежність.

...відправив його з УПА додому, заповідаючи не вмирати за Батьківщину, а жити

Перед тим він біг з друкарського бюро в руках із щойно надрукованим Актом проголошеної незалежності.

І йому ввижалося, що за ним біжить не лише Іван Заєць, а душі брата, розстріляного гестапівцями, сотника, який відправив його з УПА додому, заповідаючи не вмирати за Батьківщину, а жити і творити для неї. Вчителя Максима Рильського

Акт був ніби естафетна паличка, яку століттями передавали покоління борців за незалежність.

І ось тепер він – поет – ніби переймав цю естафету на фінішній прямій. Щоб почати щось нове і велике.

Дмитро Павличко під час відзначення 500-ї річниця козацтва Запорізького, 1990 рік
Дмитро Павличко під час відзначення 500-ї річниця козацтва Запорізького, 1990 рік

Отар Довженко, редактор, співзасновник медіа проєкту «Довгий пес»:

– Павличко великий.

У 2019 році він спеціально під передвиборну кампанію Петра Олексійовича написав жахливий вірш «До Порошенка», який закінчувався словами:

«І нація в огнях війни воскресне

Я йду з тобою, Петре, йду з тобов!»

Павличко великий

Сьогодні про нього пише Володимир Олександрович: «Червоне – то любов, а чорне – то журба…». Пішов із життя український поет, громадський і державний діяч, Герой України Дмитро Павличко.

Його пам’ятатимуть як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України й організаторів українського національного руху. І звісно, як видатного поета.

Павличко, Київ, 2018
Павличко, Київ, 2018

Андрій Дрозда, ведучий та автор програми на 24 каналі:

– Сьогодні помер класик української літератури Дмитро Павличко. Він прожив цікаве і довге життя. У некрологах уже згадують Павличка як геніального поета, автора тексту «Двох кольорів» і співавтора Декларації про державний суверенітет України. Усе це правда.

Був успішним номенклатурним письменником

При тому Павличко все ж зумів ужитися з радянською системою, мешкав у центрі Києва і був успішним номенклатурним письменником, якому система загалом довіряла. Скажімо, у 1966 році він та Іван Драч відвідали Нью-Йорк у складі української делегації при ООН. Це були часи так званої «відлиги». До хвилі репресій українських дисидентів залишалося шість років.

Зі спогадів українського поета Нью-Йоркської групи Богдана Бойчука: «По українських колах Нью-Йорка поширювалася чутки і припущення, хто за ким слідкує: Драч за Павличком чи Павличко за Драчем. Найчастіше жереб падав на Павличка, якого вважали... полковником КДБ. Дмитро образився, жартома сказав, що є найменше генералом».

Бойчука навіть викликав на розмову Провідник ОУН Степан Ленкавський, націоналісти були проти зустрічей поетів української діаспори з Павличком і Драчем.

Іван Драч та Дмитро Павличко на відзначенні 500-літнього ювілею козацтва Запорізького, 1990
Іван Драч та Дмитро Павличко на відзначенні 500-літнього ювілею козацтва Запорізького, 1990

Уже після розпаду «совка» Павличко розповідав, що його рідного старшого брата Петра в Коломиї у 1944 році розстріляли нацисти за участь в ОУН. І нібито сам Дмитро Павличко (з його слів) ще гімназистом на короткий вступив до сотні «Спартана», але через юний вік участі в збройній боротьбі не брав. Згодом він вступив до Львівського університету і пішов шляхом радянського літератора, а це означало неминучі компроміси з системою і совістю.

У його першій збірці «Любов і ненависть» багато текстів на ідеологічно правильні теми. Скажімо, вірш про зустріч із ветераном війни з Москви і братерство з росіянами: «З ним познайомились ми у метро: Поруч сиділи в вагоні. – Віктор, – він каже. Кажу я: – Дмитро. – Тиснемо дружньо долоні. Усмішку бачить він добру й живу – Я не приховую втіхи. – Звідки приїхали ви у Москву? – З-над Черемошу приїхав. – Ви із Карпат? – І слова москвича Душу мою сколихнули. – Там я поранений...– В сірих очах Вогники дивні спахнули. [...] Вийшли на сонце з глибокої мли Плаєм широким Карпати. Де ще зустріну тебе і коли? Чим я віддячуся, брате?!».

У «Любові і ненависті» Павличко зізнається, що «любить ту Україну, яка з Москвою з’єднала Київ на віки», а ненавидить усіх ворогів цього «одвічного» єднання. Навіть карпатській смерічці з однойменного вірша у цій збірці «личило б стояти між ялинок побіля Мавзолею у Москві».

Ти зрікся мови рідної. Тобі твоя земля родити перестане

Дебют юного Павличка система оцінила похвально, але згодом відбувся конфуз. Його збірку «Правда кличе» у 1958 році вилучили і знищили, бо там був вірш з натяком на смерть Сталіна: «Коли помер кривавий Торквемада».

Вже два роки минуло від ХХ з’їзду КПСС, де розвінчали культ вусатого Йосі, але партійні цензори на це не зважали. У тій вилученій збірці Павличка звучить критика «совка», яку автор на той момент вважав дозволеною.

Про проблему русифікації українців Павличко писав: «Ти зрікся мови рідної. Тобі твоя земля родити перестане. [...] Ганьба тебе зустріне на шляху вузькому», а ще там були «стінгазетні» твори типу «Лист прибиральниці до поета» про прірву між партійною номенклатурою і робітничим класом. Сьогодні за таке Павличка би просто висміяли у Твітері коментарями «Його боротьба», а у 1958 році репресивна система вирішила, що ці вірші неприйнятні для публікації. Коротше, не попав поет Павличко у тональність, дозволив собі зайвого.

Близько 50 представників національно-патріотичних сил пікетували біля посольства Росії в Україні на знак протесту проти порушення прав українців у Росії, Київ, 2011
Близько 50 представників національно-патріотичних сил пікетували біля посольства Росії в Україні на знак протесту проти порушення прав українців у Росії, Київ, 2011

Після ляща від партійних цензорів Павличко урок засвоїв і на рожон не ліз. Навпаки він послідовно намагався довести режиму свою лояльність. Ось як він описував Волинську трагедію у вірші «Убивці»: «На Волині, у Дермані сталося, Із землі просочилася кров! Вороння ненаситне зліталося До смутних нерозквітлих дібров. Та здавалось мені, що не оврони, А бандерівські хижі кати Прилетіли в покинуті сторони Заховати криваві сліди…». Ще одна цитата з цього ж опусу: «Ми з тобою не брати: Україну зрадив ти, Втік від неї за кордон, Там тебе пригрів тевтон. Ти у Мюнхені живеш, Ти війни нової ждеш, Хочеш круком на війні Очі виклювать мені». Це про Бандеру та інших націоналістів в екзилі.

Віршів на похвалу совковій імперії та російсько-українській дружбі у збірках Павличка, хоч греблю гати, а ті збірки виходили чи не щороку. Ось цитата з вірша «У кабінеті Леніна» (1967 рік) зі збірки «Два кольори»: «Посварити з Москвою нас не старайся. Комунізму не буде без Росії і Грузії, Комунізму не буде без Шекченка і Райніса. Я до Леніна йшов три віки в темнику – Заступали дорогу шульгінів поторочі. Я нині шукаю в українському словнику Слів, що шукали їх ленініські очі». Отож Ленін тут мало не творець України, як це стверджує відомо хто.

Або текст «Лицеміри» з епіграфом про те, що президент США Джонсон нібито подякував українській діаспорі за підтримку війни у В’єтнамі: «Дарма що ви втекли за море, щоб шкуру зберегти свою. Я пізнаю вас, людомири, поклони ваші пізнаю».

Дмитро Павличко, 1990 рік
Дмитро Павличко, 1990 рік

Написаний цей «шедевр» за два роки до візиту Павличка до США і прямого спілкування з тією самою діаспорою. А після своїх візитів Павличко написав вірш привітання з Новим 1970 роком українцям США і Канади, де описав їх «розтгарячкованими “борнею” Провідників», «заплутаними у своїх рахунках». Там він констатує: «Нічого Новий рік не змінить в душі, де вмерла Батьківщина». Слушна думка.

У тому ж 1970 році Павличко написав полум’яного вірша «Я – комуніст», де ліричний герой бив себе в груди і клявся у вірності ідеалам «ленінських щедрот». А через двадцять років ліричний герой Павличка стане полум’яним націоналістом. Як казав один дуче, лише мертві та ідіоти ніколи не змінюють поглядів.

І ще таке спостереження: у Павличка є цикл «Вірші з Афганістану», написаний на початку 1980-х років. І там нічого немає про те, що ця війна неправильна, несправедлива, злочинна. Тобто українська діаспора «лицеміри», бо нібито підтримала війну у В’єтнамі, а в Афганістані все правильно зробили, бо це священний інтернаціональний обов'язок. Ось як Павличко у 1983 році описує загибель екіпажу радянського гелікоптера біля Кабула: «Три хлопці під одним плащем лежать на криці. Три матері зайшлись плачем, три жалібниці. Одна ридає на Дніпрі, на Волзі – друга, а третя на Курі в журі, як чорна туга. О, матері, втішати вас я не посмію… За Україну, за Кавказ, і за Росію, і за новий Афганістан ті хлопці впали. Червони птиці з їхніх ран повилітали». Матерів втішати герой вірша не сміє, аде між іншим нагадує їм, що сини загинули не через кроводерність кремлівських упирів, а за Brave New World. Три богатирі: українець, росіянин, грузин. Берест, Єгоров і Кантарія. Все за лекалами радянської міфотворчості.

Мітинг, організований крайовою радою Народного руху України. Львів, 19 вересня 1990 року
Мітинг, організований крайовою радою Народного руху України. Львів, 19 вересня 1990 року

Минуло сім років від того вірша, Павличка вже у «Народному Русі за перебудову». Перестройка закінчилася розвалом і сходженням. Це Павличко розвалив імперію зсередини, якщо ви не знали. Він уже не комуніст, а співавтор декларації про державний суверенітет України. Батько-співзасновник нації.

У 1999 році він ще й «Народний Рух» розвалить зсередини, ставши одним з тих, хто висловив недовіру Чорноволові. А на схилі віку будуть ще й...вірші, присвячені Юлії Тимошенко і Петрові Порошенкові. Поетика там така виразна, що ці пристрасні сильвети достойно вписуються у ряд інших поетичних портретів від Павличка: Юрія Гагаріна, Ернесто Че Гевари та інших замєчатєотних людєй.

Наприклад, Юлію Тимошенко Павличко порівняв зі зв’язковою сотні УПА: «До зали суду, наче зв'язкова з моєї сотні, піймана у Лючі, заходить Юля. А в судді брова підскакує, мов щиглик на колюччі, і западає тиша гробова. Втім Юля встала: «Слава Україні!».

Петро Порошенко під пером майстра постає незламним полководцем, що веде народ на вирішальну битву: «А я тебе благаю, дружу Петре, Не бійсь, веди на путінські мечі!»

Це останній шедевр Павличка, який мав би увійти до всіх хрестоматій, однак укладачі чомусь забувають про цей текст і багато інших згаданих вище. Забудемо й ми, адже Дмитро Павличко має залишитись в нашій пам'яті саме як геніальний лірик, атвор глибоких сонетів, а ще пісні «Два кольори» і Декларації про державний суверенітет України.

Дана Павличко, онука Павличка та засновниця видавництва «Основи»:

Український поет Дмитро Павличко зі своєю родиною
Український поет Дмитро Павличко зі своєю родиною

– Дмитро в раю. Таких людей уже не роблять. Наші стосунки ніколи не були простими. Ми сварились. Завжди мирились. Найкращі дні були спокійні, з дітьми. Війна забрала у нас 11 місяців і пережити це найважче.

Олена Шкарпова, колишня медіадиректорка VoxUkraine, екс директорка благодійного фонду «Таблеточки» та екс продакт-менеджерка електронної системи публічних закупівель Prozorro:

– Я зустріла Дмитра Павличка в Казахстані на одній конференції. Після заходу була вечеря, ми сиділи поруч і розговорилися. Він жваво цікавився моєю роботою і життям, не знаю нащо воно йому було взагалі. Говорили про політику і все підряд, але звісно ж, недовго, десь півгодини чи трохи більше.

Я спитала, як його звати і чим займається. Каже: Дмитро Павличко. Бачить, що мені це нічого не говорить, а тоді каже: В мене ще онучка має видавництво «Основи», знаєте таке, Дана Павличко. От я її дід.

Про Дану Павличко я чула, авжеж! Кажу, ну у вас крута онучка, відоме видавництво зробила. Він: Ще пак, я нею пишаюсь.

Велика постать, яка розповіла мені про себе через свою дитину. А я і не знала, що той сивочолий чоловік був поетом та шалено відомою людино в Україні. Я дізналася про це сьогодні, коли побачила новини і його фотографію. Мені навіть досі важко повірити, що це був саме він і мені все це не наснилося в якомусь дивному сні-дежавю.

Едуард Андрющенко, історик, редактор was.media, автор книжки «Архіви КГБ. Невигадані історії»:

– Довідка КГБ на Дмитра Павличка, 1976. Серед іншого компромату – публікація у «Всесвіті» Маркеса та «Хрещеного батька» П'юзо.

Архів КДБ
Архів КДБ

Дмитро Лиховій, головний редактор «​Новинарня»

– Дмитро Павличко прославив червоно-чорні кольори, коли це ще не було мейнстрімом.

Поет пішов у віці 93 роки сьогодні. А пісня, написана у 1949-му, стала народною дуже давно і житиме, поки будуть живі наша мова й традиція.

Не за все в біографії Павличка можна хвалити. Але за пісню – респект. І ще за багато рядків та корисних справ для України і незалежності. Зокрема за український журнал «Всесвіт» ще радянських часів.

Віталій Портніков, журналіст та колумніст

– Дмитре Васильовичу, ви мене ніколи не обманювали і я вас не буду. Минуть роки – і про вашу політичну роль згадуватимуть хіба що в університетських аудиторіях на історичних факультетах. І у наші часи, коли про поезію згадують не так часто, навіть найкращі ваші вірші вивчатимуть, ане читатимуть – тим більше, що в сузір'ї ваших сучасників так багато знаменитих імен.

Але українці співатимуть ваші пісні вічно. Вічно, Дмитре Васильовичу. Поки є Україна – ви будете з нами.

4 вересня 1991 року, день підняття жовтоблакитного прапора над ВР України
4 вересня 1991 року, день підняття жовтоблакитного прапора над ВР України

Олександр Клименко, фотограф

– Помер автор поезії «Два кольори», пісні яка стала народною; і один з батьків нашої Незалежності – Дмитро Павличко. На фото: 4 вересня 1991 року, день підняття нашого жовтоблакитного прапора над Верховною Радою України. (ВР ніяк не могла визначитись, вирішили підняти два прапори – УСРС і жовтоблакитний разом. Так і зробили. Народ під ВР сильно обурився цим видовищем. Тоді Дмитро Васильович відкрив вікно на другому поверсі будівлі ВР і заспокоював людей на площі перед ВР. Прапори спустили і підняли тільки наш). Пішов епохальний чоловік.

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