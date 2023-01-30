Пам’яті Дмитра Павличка: яким запам’ятають автора поезії «​Два кольори»

В Україні прощаються із «поетом-епохою» Дмитром Павличком, який помер 29 січня на 94-му році життя. Поет-шістдесятник, перекладач, критик, політик, один із організаторів Народного руху України, голова Секретаріату Народного руху, головний редактор українського журналу іноземної літератури «Всесвіт» та народний депутат з 1990-го до 1994-го та з 1998-го до 1999-го.

Радіо Свобода зібрало реакції на подію та спогади про Дмитра Павличка із соціальних мереж. Хтось вважає, що Павличко був дотичним до Української повстанської армії, а хтось згадує, що поет писав про Леніна та як він співпрацював із радянської владою.

– «Читай. А ні – то я задушу тебе!» – гучним шепотом просичав Дмитро Павличко Леоніду Кравчуку о 17:42 24 серпня 1991 року.

За 18 хвилин Україна проголосила Незалежність.

...відправив його з УПА додому, заповідаючи не вмирати за Батьківщину, а жити

Перед тим він біг з друкарського бюро в руках із щойно надрукованим Актом проголошеної незалежності.

І йому ввижалося, що за ним біжить не лише Іван Заєць, а душі брата, розстріляного гестапівцями, сотника, який відправив його з УПА додому, заповідаючи не вмирати за Батьківщину, а жити і творити для неї. Вчителя Максима Рильського…

Акт був ніби естафетна паличка, яку століттями передавали покоління борців за незалежність.

І ось тепер він – поет – ніби переймав цю естафету на фінішній прямій. Щоб почати щось нове і велике.

– Павличко великий.

У 2019 році він спеціально під передвиборну кампанію Петра Олексійовича написав жахливий вірш «До Порошенка», який закінчувався словами:

«І нація в огнях війни воскресне

Я йду з тобою, Петре, йду з тобов!»

Павличко великий

Сьогодні про нього пише Володимир Олександрович: «Червоне – то любов, а чорне – то журба…». Пішов із життя український поет, громадський і державний діяч, Герой України Дмитро Павличко.

Його пам’ятатимуть як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України й організаторів українського національного руху. І звісно, як видатного поета.

– Сьогодні помер класик української літератури Дмитро Павличко. Він прожив цікаве і довге життя. У некрологах уже згадують Павличка як геніального поета, автора тексту «Двох кольорів» і співавтора Декларації про державний суверенітет України. Усе це правда.

Був успішним номенклатурним письменником

При тому Павличко все ж зумів ужитися з радянською системою, мешкав у центрі Києва і був успішним номенклатурним письменником, якому система загалом довіряла. Скажімо, у 1966 році він та Іван Драч відвідали Нью-Йорк у складі української делегації при ООН. Це були часи так званої «відлиги». До хвилі репресій українських дисидентів залишалося шість років.

Зі спогадів українського поета Нью-Йоркської групи Богдана Бойчука: «По українських колах Нью-Йорка поширювалася чутки і припущення, хто за ким слідкує: Драч за Павличком чи Павличко за Драчем. Найчастіше жереб падав на Павличка, якого вважали... полковником КДБ. Дмитро образився, жартома сказав, що є найменше генералом».

Бойчука навіть викликав на розмову Провідник ОУН Степан Ленкавський, націоналісти були проти зустрічей поетів української діаспори з Павличком і Драчем.

Уже після розпаду «совка» Павличко розповідав, що його рідного старшого брата Петра в Коломиї у 1944 році розстріляли нацисти за участь в ОУН. І нібито сам Дмитро Павличко (з його слів) ще гімназистом на короткий вступив до сотні «Спартана», але через юний вік участі в збройній боротьбі не брав. Згодом він вступив до Львівського університету і пішов шляхом радянського літератора, а це означало неминучі компроміси з системою і совістю.

У його першій збірці «Любов і ненависть» багато текстів на ідеологічно правильні теми. Скажімо, вірш про зустріч із ветераном війни з Москви і братерство з росіянами: «З ним познайомились ми у метро: Поруч сиділи в вагоні. – Віктор, – він каже. Кажу я: – Дмитро. – Тиснемо дружньо долоні. Усмішку бачить він добру й живу – Я не приховую втіхи. – Звідки приїхали ви у Москву? – З-над Черемошу приїхав. – Ви із Карпат? – І слова москвича Душу мою сколихнули. – Там я поранений...– В сірих очах Вогники дивні спахнули. [...] Вийшли на сонце з глибокої мли Плаєм широким Карпати. Де ще зустріну тебе і коли? Чим я віддячуся, брате?!».

У «Любові і ненависті» Павличко зізнається, що «любить ту Україну, яка з Москвою з’єднала Київ на віки», а ненавидить усіх ворогів цього «одвічного» єднання. Навіть карпатській смерічці з однойменного вірша у цій збірці «личило б стояти між ялинок побіля Мавзолею у Москві».

Ти зрікся мови рідної. Тобі твоя земля родити перестане

Дебют юного Павличка система оцінила похвально, але згодом відбувся конфуз. Його збірку «Правда кличе» у 1958 році вилучили і знищили, бо там був вірш з натяком на смерть Сталіна: «Коли помер кривавий Торквемада».

Вже два роки минуло від ХХ з’їзду КПСС, де розвінчали культ вусатого Йосі, але партійні цензори на це не зважали. У тій вилученій збірці Павличка звучить критика «совка», яку автор на той момент вважав дозволеною.

Про проблему русифікації українців Павличко писав: «Ти зрікся мови рідної. Тобі твоя земля родити перестане. [...] Ганьба тебе зустріне на шляху вузькому», а ще там були «стінгазетні» твори типу «Лист прибиральниці до поета» про прірву між партійною номенклатурою і робітничим класом. Сьогодні за таке Павличка би просто висміяли у Твітері коментарями «Його боротьба», а у 1958 році репресивна система вирішила, що ці вірші неприйнятні для публікації. Коротше, не попав поет Павличко у тональність, дозволив собі зайвого.

Після ляща від партійних цензорів Павличко урок засвоїв і на рожон не ліз. Навпаки він послідовно намагався довести режиму свою лояльність. Ось як він описував Волинську трагедію у вірші «Убивці»: «На Волині, у Дермані сталося, Із землі просочилася кров! Вороння ненаситне зліталося До смутних нерозквітлих дібров. Та здавалось мені, що не оврони, А бандерівські хижі кати Прилетіли в покинуті сторони Заховати криваві сліди…». Ще одна цитата з цього ж опусу: «Ми з тобою не брати: Україну зрадив ти, Втік від неї за кордон, Там тебе пригрів тевтон. Ти у Мюнхені живеш, Ти війни нової ждеш, Хочеш круком на війні Очі виклювать мені». Це про Бандеру та інших націоналістів в екзилі.

Віршів на похвалу совковій імперії та російсько-українській дружбі у збірках Павличка, хоч греблю гати, а ті збірки виходили чи не щороку. Ось цитата з вірша «У кабінеті Леніна» (1967 рік) зі збірки «Два кольори»: «Посварити з Москвою нас не старайся. Комунізму не буде без Росії і Грузії, Комунізму не буде без Шекченка і Райніса. Я до Леніна йшов три віки в темнику – Заступали дорогу шульгінів поторочі. Я нині шукаю в українському словнику Слів, що шукали їх ленініські очі». Отож Ленін тут мало не творець України, як це стверджує відомо хто.

Або текст «Лицеміри» з епіграфом про те, що президент США Джонсон нібито подякував українській діаспорі за підтримку війни у В’єтнамі: «Дарма що ви втекли за море, щоб шкуру зберегти свою. Я пізнаю вас, людомири, поклони ваші пізнаю».

Написаний цей «шедевр» за два роки до візиту Павличка до США і прямого спілкування з тією самою діаспорою. А після своїх візитів Павличко написав вірш привітання з Новим 1970 роком українцям США і Канади, де описав їх «розтгарячкованими “борнею” Провідників», «заплутаними у своїх рахунках». Там він констатує: «Нічого Новий рік не змінить в душі, де вмерла Батьківщина». Слушна думка.

У тому ж 1970 році Павличко написав полум’яного вірша «Я – комуніст», де ліричний герой бив себе в груди і клявся у вірності ідеалам «ленінських щедрот». А через двадцять років ліричний герой Павличка стане полум’яним націоналістом. Як казав один дуче, лише мертві та ідіоти ніколи не змінюють поглядів.

І ще таке спостереження: у Павличка є цикл «Вірші з Афганістану», написаний на початку 1980-х років. І там нічого немає про те, що ця війна неправильна, несправедлива, злочинна. Тобто українська діаспора «лицеміри», бо нібито підтримала війну у В’єтнамі, а в Афганістані все правильно зробили, бо це священний інтернаціональний обов'язок. Ось як Павличко у 1983 році описує загибель екіпажу радянського гелікоптера біля Кабула: «Три хлопці під одним плащем лежать на криці. Три матері зайшлись плачем, три жалібниці. Одна ридає на Дніпрі, на Волзі – друга, а третя на Курі в журі, як чорна туга. О, матері, втішати вас я не посмію… За Україну, за Кавказ, і за Росію, і за новий Афганістан ті хлопці впали. Червони птиці з їхніх ран повилітали». Матерів втішати герой вірша не сміє, аде між іншим нагадує їм, що сини загинули не через кроводерність кремлівських упирів, а за Brave New World. Три богатирі: українець, росіянин, грузин. Берест, Єгоров і Кантарія. Все за лекалами радянської міфотворчості.

Минуло сім років від того вірша, Павличка вже у «Народному Русі за перебудову». Перестройка закінчилася розвалом і сходженням. Це Павличко розвалив імперію зсередини, якщо ви не знали. Він уже не комуніст, а співавтор декларації про державний суверенітет України. Батько-співзасновник нації.

У 1999 році він ще й «Народний Рух» розвалить зсередини, ставши одним з тих, хто висловив недовіру Чорноволові. А на схилі віку будуть ще й...вірші, присвячені Юлії Тимошенко і Петрові Порошенкові. Поетика там така виразна, що ці пристрасні сильвети достойно вписуються у ряд інших поетичних портретів від Павличка: Юрія Гагаріна, Ернесто Че Гевари та інших замєчатєотних людєй.

Наприклад, Юлію Тимошенко Павличко порівняв зі зв’язковою сотні УПА: «До зали суду, наче зв'язкова з моєї сотні, піймана у Лючі, заходить Юля. А в судді брова підскакує, мов щиглик на колюччі, і западає тиша гробова. Втім Юля встала: «Слава Україні!».

Петро Порошенко під пером майстра постає незламним полководцем, що веде народ на вирішальну битву: «А я тебе благаю, дружу Петре, Не бійсь, веди на путінські мечі!»

Це останній шедевр Павличка, який мав би увійти до всіх хрестоматій, однак укладачі чомусь забувають про цей текст і багато інших згаданих вище. Забудемо й ми, адже Дмитро Павличко має залишитись в нашій пам'яті саме як геніальний лірик, атвор глибоких сонетів, а ще пісні «Два кольори» і Декларації про державний суверенітет України.

– Дмитро в раю. Таких людей уже не роблять. Наші стосунки ніколи не були простими. Ми сварились. Завжди мирились. Найкращі дні були спокійні, з дітьми. Війна забрала у нас 11 місяців і пережити це найважче.

– Я зустріла Дмитра Павличка в Казахстані на одній конференції. Після заходу була вечеря, ми сиділи поруч і розговорилися. Він жваво цікавився моєю роботою і життям, не знаю нащо воно йому було взагалі. Говорили про політику і все підряд, але звісно ж, недовго, десь півгодини чи трохи більше.

Я спитала, як його звати і чим займається. Каже: Дмитро Павличко. Бачить, що мені це нічого не говорить, а тоді каже: В мене ще онучка має видавництво «Основи», знаєте таке, Дана Павличко. От я її дід.

Про Дану Павличко я чула, авжеж! Кажу, ну у вас крута онучка, відоме видавництво зробила. Він: Ще пак, я нею пишаюсь.

Велика постать, яка розповіла мені про себе через свою дитину. А я і не знала, що той сивочолий чоловік був поетом та шалено відомою людино в Україні. Я дізналася про це сьогодні, коли побачила новини і його фотографію. Мені навіть досі важко повірити, що це був саме він і мені все це не наснилося в якомусь дивному сні-дежавю.

– Довідка КГБ на Дмитра Павличка, 1976. Серед іншого компромату – публікація у «Всесвіті» Маркеса та «Хрещеного батька» П'юзо.

– Дмитро Павличко прославив червоно-чорні кольори, коли це ще не було мейнстрімом.

Поет пішов у віці 93 роки сьогодні. А пісня, написана у 1949-му, стала народною дуже давно і житиме, поки будуть живі наша мова й традиція.

Не за все в біографії Павличка можна хвалити. Але за пісню – респект. І ще за багато рядків та корисних справ для України і незалежності. Зокрема за український журнал «Всесвіт» ще радянських часів.

Віталій Портніков, журналіст та колумніст

– Дмитре Васильовичу, ви мене ніколи не обманювали і я вас не буду. Минуть роки – і про вашу політичну роль згадуватимуть хіба що в університетських аудиторіях на історичних факультетах. І у наші часи, коли про поезію згадують не так часто, навіть найкращі ваші вірші вивчатимуть, ане читатимуть – тим більше, що в сузір'ї ваших сучасників так багато знаменитих імен.

Але українці співатимуть ваші пісні вічно. Вічно, Дмитре Васильовичу. Поки є Україна – ви будете з нами.

– Помер автор поезії «Два кольори», пісні яка стала народною; і один з батьків нашої Незалежності – Дмитро Павличко. На фото: 4 вересня 1991 року, день підняття нашого жовтоблакитного прапора над Верховною Радою України. (ВР ніяк не могла визначитись, вирішили підняти два прапори – УСРС і жовтоблакитний разом. Так і зробили. Народ під ВР сильно обурився цим видовищем. Тоді Дмитро Васильович відкрив вікно на другому поверсі будівлі ВР і заспокоював людей на площі перед ВР. Прапори спустили і підняли тільки наш). Пішов епохальний чоловік.